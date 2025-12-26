[인사]iM금융그룹·iM뱅크

■iM금융그룹 ◇부사장 재선임△그룹재무총괄 천병규◇전무 승진△준법감시인 이유정△그룹가치경영총괄 신용필△ESG전략경영연구소장 겸 이사회사무국장 이창영◇전무 신규 선임△그룹전략총괄 엄중석◇상무 신규 선임△경영지원실장 김용
■iM뱅크 ◇부행장 재선임△수도권그룹장 김기만◇부행장 승진△기관영업그룹장 최상수◇부행장보 재선임△CISO 이광원◇부행장보 승진△투자금융그룹장 신성우◇상무 신규 선임△준법감시인 이봉주△영업지원그룹장 이제태△여신그룹장 류희장△마케팅그룹장 오현석△경영전략그룹장 신수환
