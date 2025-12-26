SK하이닉스 투자경고 해제 전망…거래소, 시총 상위 100위 지정 제외

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

SK하이닉스 투자경고 해제 전망…거래소, 시총 상위 100위 지정 제외

김예슬 기자
김예슬 기자
입력 2025-12-26 18:24
수정 2025-12-26 18:24
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
서울 여의도 한국거래소 전경. 연합뉴스
서울 여의도 한국거래소 전경. 연합뉴스


최근 투자경고종목으로 지정돼 논란이 일었던 SK하이닉스가 조만간 투자경고에서 해제될 전망이다.

한국거래소 시장감시위원회는 투자경고종목 지정과 관련한 시장감시규정 시행세칙을 개정해 오는 29일부터 적용한다고 26일 밝혔다. 최근 주식시장 전반의 상승세 속에서 대형주가 ‘초장기 상승 및 불건전요건’ 유형의 투자경고종목으로 지정되는 사례가 발생한 데 따른 조치다.

앞서 지난 11일 국내 시가총액 2위인 SK하이닉스와 11위인 SK스퀘어는 최근 1년간 주가가 200% 이상 상승하고, 최근 15일 종가 중 최고가를 기록했다는 이유로 투자경고종목으로 지정됐다. 이후 해당 규정의 실효성을 둘러싼 논란이 제기됐다.

거래소는 이번 개정을 통해 초장기 상승 및 불건전요건 유형의 주가 상승 기준을 기존 ‘최근 1년간 종목 주가 상승률 200% 이상’에서 ‘각 시장 주가지수 상승률을 초과한 개별 종목의 주가 상승률 200% 이상’으로 변경했다. 시장 주가지수가 하락한 경우에는 상승률을 0으로 간주한다.

또 유가증권시장과 코스닥시장을 합산한 시가총액 상위 100위 종목은 투자경고종목 지정 대상에서 제외하도록 했다. 아울러 해당 유형으로 투자경고종목에 지정됐다가 해제된 종목은 60영업일 이내 재지정되지 않도록 했다.



거래소는 제도 개정 이후에도 모든 종목에 대한 불공정거래 감시는 지속할 방침이라고 밝혔다.
김예슬 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
개정된 투자경고종목 지정 기준에서 제외되는 종목은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
탈모약에 대한 건강보험 적용 어떻게 생각하시나요?
이재명 대통령이 보건복지부 업무보고에서 “탈모는 생존의 문제”라며 보건복지부에 탈모 치료제 건강보험 적용을 검토하라고 지시했다. 대통령의 발언을 계기로 탈모를 질병으로 볼 것인지, 미용의 영역으로 볼 것인지를 둘러싼 논쟁이 정치권과 의료계, 온라인 커뮤니티로 빠르게 확산하고 있다. 당신의 생각은?
1. 건강보험 적용이 돼야한다.
2. 건강보험 적용을 해선 안된다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로