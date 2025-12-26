이노폴리스벤처협회, 대전방산혁신클러스터 민관군협력체계 구축프로그램 운영

방금 들어온 뉴스

이노폴리스벤처협회, 대전방산혁신클러스터 민관군협력체계 구축프로그램 운영

입력 2025-12-26 16:31
수정 2025-12-26 16:31
- 국방드론 기술교류회∙역량강화교육∙성과공유확산교류회 추진
대전 방산원가관리 역량강화교육
(사)이노폴리스벤처협회(회장 조원희, 이하 협회)는 대전지역 국방산업의 민·관·군 기술협력 네트워크 구축과 국방드론산업 저변 확대를 위해 민·관·군 협력체계 구축 프로그램을 운영했다고 26일 밝혔다.

협회는 방위사업청, 대전광역시, 국방기술진흥연구소, 대전테크노파크와 함께 대전방산혁신클러스터 국방드론 기술사업화 분야를 수행하고 있으며, 민·관·군 협력 생태계 조성과 글로벌 진출을 위한 판로개척 프로그램을 지속적으로 추진하고 있다.

이번 협력체계 구축 프로그램은 ▲대·중·소·군 기술교류회 ▲전문역량강화 교육 ▲대전 국방산업 성과확산 교류회로 운영됐다.

대·중·소·군 기술교류회에서는 육군방공학교와의 군 기관 기술교류를 비롯해 현대로템·한화에어로스페이스·LIG넥스원 등 대기업과의 기술교류, 중소기업 간 네트워크 교류 등을 포함해 총 6회 운영됐다. 특히 지난 10월 협회는 육군방공학교와 대드론분야 협력을 위한 업무협약(MOU) 체결하며 대전 기업과 군 협력체계를 강화했다.

이노폴리스벤처협회-육군방공학교 업무협약식
전문역량강화 교육은 방산 분야와 글로벌 진출 분야로 나눠 진행됐다. 방산원가 교육은 방위사업청 전문가를 초청해 방산원가 개요, 산정 방법, 하도급 계약 이해 등을 주제로 운영됐으며, 글로벌 역량강화 교육은 해외시장 조사·분석, AI 활용 바이어 발굴, 전시회 참가 사전 준비 등을 주제로 운영하며 총 7회 151명이 교육을 수료했다.

성과확산 교류회는 지난 12월 2일 ‘대전 국방 페스타’로 개최돼 대전지역 국방산업 산·학·연·관·군 관계자 150여 명이 참석했다. 행사에서는 국방산업 발전 유공자 시상, 우수기업 발표, 교류 네트워크 운영 등을 통해 대전 국방산업의 성과를 공유했다.

협회 관계자는 “이번 프로그램을 통해 대전 국방드론 기업과 민·관·군 간 실질적인 협력 기반을 마련했다”며, “지속적으로 교류기관 확대와 협력을 통해 대전 방산혁신클러스터의 생태계 조성에 생태계 조성에 기여할 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.
온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로