[서울데이터랩]남선알미우 30.00% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

26일 오후 3시 35분 남선알미우(008355)가 등락률 +30.00%로 상승률 1위로 마감했다. 남선알미우는 장 중 44,503주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 3,750원 오른 16,250원에 마감했다.한편 남선알미우의 PER은 -66.06으로 나타났으며, ROE는 제공되지 않았다.이어 상승률 2위 금강공업우(014285)는 주가가 30.00% 폭등하며 종가 13,650원에 상승 마감했다. 상승률 3위 남선알미늄(008350)의 주가는 1,310원으로 29.96% 폭등했다. 상승률 4위 씨티알모빌리티(308170)는 29.93% 상승하며 5,860원에 마감했다. 상승률 5위 계양전기우(012205)는 29.91%의 상승세로 9,600원에 마감했다.6위 삼일씨엔에스(004440)는 6,270원으로 29.81% 상승 마감했다. 7위 계양전기(012200)는 종가 5,100원으로 29.77% 상승 마감했다. 8위 미래에셋증권우(006805)는 종가 16,100원으로 20.69% 급등했다. 9위 에스엠벡셀(010580)은 2,610원으로 16.00% 급등했다. 10위 현대약품(004310)은 8,690원으로 15.56% 급등했다.이밖에도 조일알미늄(018470) ▲14.79%, 경인양행(012610) ▲10.61%, 성문전자우(014915) ▲9.51%, 인팩(023810) ▲8.76%, 티에이치엔(019180) ▲7.51%, 금강공업(014280) ▲7.32%, 엠씨넥스(097520) ▲7.24%, 코리아써키트(007810) ▲7.08%, 디아이씨(092200) ▲6.91%, 삼성에피스홀딩스(0126Z0) ▲6.58% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]