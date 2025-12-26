[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

삼성전자(005930)가 12월 26일 장 마감 5분 만에 14.99%의 검색비율을 기록해 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 117,000원으로 전 거래일 대비 5.31% 상승했다. 거래량은 33,987,249주를 기록했다.이어 검색비율 2위의 SK하이닉스(000660)는 상승률 1.87%로 상승 마감했다. 검색비율 3위의 두산에너빌리티(034020)는 3.03% 하락 마감했다. 검색비율 4위 에이비엘바이오(298380)는 상승률 6.13%를 기록했다. 검색비율 5위 한화오션(042660)은 2.10% 하락했다.6위 남선알미늄(008350)은 등락률 +29.96%로 상한가를 기록했다. 7위 현대무벡스(319400)는 +3.66%의 등락률로 주가가 상승했다. 8위 삼성에피스홀딩스(0126Z0)는 6.58% 상승했다. 9위 NAVER(035420)는 2.11% 하락 마감했다. 10위 한미반도체(042700)는 6.42% 상승했다.이 밖에도 원익홀딩스(030530) ▲11.08%, 에임드바이오(0009K0) ▲4.34%, 디앤디파마텍(347850) ▲6.27%, 온코닉테라퓨틱스(476060) ▲15.10%, 노타(486990) ▲12.16%, 현대차(005380) ▼1.04%, 삼성전자우(005935) ▲3.15%, 에코프로(086520) ▼0.31%, 휴림로봇(090710) ▼5.20%, 알지노믹스(476830) ▼1.45% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]