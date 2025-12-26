[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 재영솔루텍 거래대금 무려 1781억 돌파

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 재영솔루텍 거래대금 무려 1781억 돌파

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-12-26 13:31
수정 2025-12-26 13:31
코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 다양한 주가 움직임을 보인다. 26일 한국거래소에 따르면, 재영솔루텍(049630)이 4천 240원에 거래되며, 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 기록하고 있다. 거래량은 4천 451만 5천 521주로, 거래대금이 1781억 6700만원에 이른다. 이는 시가총액의 35.9%에 해당하는 거래대금으로, 시장에서 집중적인 매수와 매도가 이뤄지고 있음을 나타낸다. PER은 117.78이며, ROE는 6.16을 기록하고 있다. JW신약(067290)은 2315원에 거래되며, 거래량 2,141만 8937주로 거래대금 513억 8800만원을 기록했다. 시가총액 대비 거래대금 비율은 41.6%로 상당히 높은 수치를 보인다. PER은 12.18, ROE는 23.27로, 재무적으로 견고한 모습을 보인다.

현대무벡스(319400)는 현재가 1만 9860원에 거래되며, 2058만 6162주의 거래량을 기록하고 있다. 주가는 6.89% 상승하며 거래대금은 4076억 2300만원에 이른다. 휴림로봇(090710)은 6300원으로 거래되며, 1691만 6183주의 거래량을 보이며 -3.67% 하락한다. 셀루메드(049180)는 1801원에 거래되며, 1684만 4204주의 거래량을 기록하며 23.44% 상승세를 보인다. 원익홀딩스(030530)는 4만 300원에 거래되며, 거래량은 1574만 7307주에 달한다. 아이로보틱스(066430)는 1857원에 거래되며, 거래량은 1124만 350주를 기록하며 19.81% 상승한다. 한라캐스트(125490)는 1만 8580원에 거래되고 있으며, 거래량은 1061만 3855주로 보합세를 나타낸다. 우림피티에스(101170)는 1만 7050원에 거래되며, 960만 6116주의 거래량을 기록하며 23.10% 상승세를 보인다. 슈어소프트테크(298830)는 8560원으로 거래되며, 948만 3250주의 거래량과 함께 7.94% 상승하고 있다.



한편 거래량 상위 20위권 종목들은 대주산업(003310) ▲3.39%, 온코닉테라퓨틱스(476060) ▲8.24%, 스맥(099440) ▲4.76%, 비츠로넥스텍(488900) ▼3.29%, 한컴위드(054920) ▲8.43%, 나노엔텍(039860) ▲10.51%, 삼진식품(0013V0) ▲10.76%, TS트릴리온(317240) ▲5.80%, 에이테크솔루션(071670) ▲29.96%, 알트(459550) ▲11.80% 등의 성적을 기록하고 있다.

주목할 만한 종목으로는 급등세를 보이는 에이테크솔루션과 셀루메드가 있다. 에이테크솔루션은 504만 5879주의 거래량을 기록하며 거래대금이 457억 5000만원에 달한다. 시가총액 대비 거래대금 비율은 48.1%로, 상당한 자금이 집중되고 있다. 셀루메드는 1684만 4204주의 거래량과 함께 시가총액 대비 거래대금 비율이 31.3%에 달하며, 투자자들의 매수세가 강하게 유입되고 있다. 하락세를 보이는 종목으로는 휴림로봇과 비츠로넥스텍이 있으며, 각각 1691만 6183주와 659만 7124주의 거래량을 기록하며 3.67%와 3.29% 하락했다.

전체적인 시장 흐름은 종목별로 주가가 엇갈리고 있으며, 거래대금과 시가총액 대비 비율을 고려할 때 특정 종목에 자금이 집중되는 경향이 보인다. 투자자들은 종목별로 재무 지표와 시장 상황을 고려하여 투자 결정을 내리고 있는 것으로 분석된다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
