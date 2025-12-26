[서울데이터랩]12월 26일 암호화폐 시총 상위종목 동향

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]12월 26일 암호화폐 시총 상위종목 동향

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-12-26 13:31
수정 2025-12-26 13:31
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 비트코인은 현재 1억 2712만 원에 거래되고 있으며, 시가총액은 2538조 3702억 원이다. 비트코인의 24시간 등락률은 1.06% 상승했으며, 1시간 등락률은 -0.43%로 나타났다. 거래량은 39조 7952억 원에 달한다. 이더리움은 424만 4018원에 거래 중이며, 시가총액은 512조 2316억 원이다. 24시간 등락률은 0.56% 상승했지만, 1시간 등락률은 -0.34%로 소폭 하락하였다. 거래량은 21조 5949억 원이다. 비앤비는 120만 3447원으로 거래되고 있으며, 시가총액은 165조 7565억 원이다. 24시간 등락률은 -0.53%로 하락했고, 1시간 등락률은 -0.24%로 하락세가 유지되고 있다. 거래량은 2조 2306억 원이다. 리플은 현재 2669원에 거래 중이며, 시가총액은 161조 7179억 원이다. 24시간 등락률은 -0.33%로 하락하였고, 1시간 등락률은 -0.36%로 하락세가 이어지고 있다. 거래량은 2조 6209억 원이다.



한편, 솔라나는 17만 5562원에 거래되며 24시간 등락률은 -0.07%를 기록했다. 거래량은 4조 3342억 원이다. 같은 시각 트론은 400원에 거래되며 24시간 등락률은 -0.17%를 보였다. 거래량은 6406억 3405만 원이다. 도지코인은 180원에 거래되며 24시간 동안 -2.22% 하락했다. 거래량은 1조 3560억 원으로 집계되었다. 에이다는 505원에 거래되며 24시간 등락률은 -2.06%를 기록했다. 거래량은 9019억 6049만 원이다.

같은 시각 비트코인 캐시는 87만 3929원에 거래되며 24시간 동안 6.67% 상승했다. 거래량은 6239억 1986만 원이다. 체인링크는 1만 7724원에 거래되며 24시간 등락률은 0.38%를 기록했다. 거래량은 4255억 7838만 원이다. 하이퍼리퀴드는 3만 5731원에 거래되며 24시간 동안 -0.00%의 변동을 보였다. 거래량은 1722억 8183만 원이다.

모네로는 64만 2657원에 거래되며 24시간 동안 1.52% 상승했다. 거래량은 1234억 5214만 원이다. 레오는 1만 2080원에 거래되며 24시간 등락률은 3.09%를 기록했다. 거래량은 20억 2089만 원이다. 같은 시각 지캐시는 63만 3480원에 거래되며 24시간 동안 -0.92% 하락했다. 거래량은 7291억 1830만 원이다.

스텔라루멘은 306원에 거래되며 24시간 동안 -0.08% 하락했다. 거래량은 1388억 2117만 원이다. 라이트코인은 11만 955원에 거래되며 24시간 동안 1.64% 상승했다. 거래량은 4245억 7088만 원이다. 아발란체는 1만 7937원에 거래되며 24시간 동안 3.06% 상승했다. 거래량은 4654억 9755만 원이다.

전반적으로 가상자산 시장은 일부 종목에서 상승세를 보였으나, 대체로 변동성이 큰 흐름을 나타내고 있다. 투자자들은 각 종목의 등락률을 주의 깊게 살펴보고 신중한 투자를 해야 할 필요가 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로