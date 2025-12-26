내년 원·위안 직거래 시장조성자 은행 12곳 선정

국민, 농협, 교통, 중국건설 등 12개

이미지 확대 중국 위안화. EPA 연합뉴스 자료사진 닫기 이미지 확대 보기 중국 위안화. EPA 연합뉴스 자료사진

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

기획재정부와 한국은행은 내년 원·위안 직거래 시장 조성자로 12개 은행을 선정했다고 26일 밝혔다.국내 은행은 ▲국민은행 ▲농협은행 ▲신한은행 ▲우리은행 ▲중소기업은행 ▲하나은행 ▲한국산업은행 등 7곳이며 외은 지점으로는 ▲교통은행 ▲중국건설은행 ▲중국공상은행 ▲중국은행 ▲홍콩상하이은행 등 5곳이다.정부는 선정 기준으로 원·위안 직거래시장 거래 실적, 시장조성자 호가제시 의무 이행도 및 대고객 거래 규모 등을 고려했다고 설명했다. 선정된 은행들은 원·위안 직거래시장에서 연속적으로 매수·매도 가격을 제시함으로써 가격 형성을 주도하고 시장에 유동성을 공급하는 역할을 수행한다.기재부는 “시장조성자 제도는 원·위안 직거래시장의 성공적인 정착에 크게 기여했다”며 “앞으로도 시장의 발전 및 위안화 활용도 제고에 중요한 역할을 수행할 것으로 기대된다”고 밝혔다.기재부와 한국은행은 정책적 지원 등을 통해 원·위안 직거래시장의 안정적 유지와 질적 발전을 도모해 나갈 계획이다.