한국투자증권, 빗썸과 자산관리 서비스 업무협약

방금 들어온 뉴스

한국투자증권, 빗썸과 자산관리 서비스 업무협약

김예슬 기자
김예슬 기자
입력 2025-12-26 10:02
수정 2025-12-26 10:02
24일 서울 여의도 한국투자증권 본사에서 김성환 한국투자증권 대표이사(오른쪽)와 이재원 빗썸 대표이사가 업무협약식(MOU) 체결 후 기념사진을 촬영하고 있다. 한국투자증권 제공.
24일 서울 여의도 한국투자증권 본사에서 김성환 한국투자증권 대표이사(오른쪽)와 이재원 빗썸 대표이사가 업무협약식(MOU) 체결 후 기념사진을 촬영하고 있다. 한국투자증권 제공.


한국투자증권이 가상자산(암호화폐) 거래소 빗썸과 자산관리 서비스 협력에 나선다.

한국투자증권은 지난 24일 서울 여의도 한국투자증권 본사에서 빗썸과 업무협약(MOU)을 체결했다고 26일 밝혔다. 빗썸은 2014년 설립된 국내 대표 가상자산 거래소다.

이번 협약에 따라 양사는 고객 대상 자산관리 서비스 강화를 위해 협력한다. 정기적인 콘퍼런스를 열어 자산관리 관련 정보를 제공하고, 증권과 가상자산 분야에서 각각 축적한 콘텐츠를 상호 공유하는 방안을 추진할 계획이다.

김성환 한국투자증권 사장은 “빗썸과의 협력을 통해 고객들께 폭넓은 디지털 자산관리 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대한다”며 “이번 협약을 계기로 양사 간 협업 분야를 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.

김예슬 기자
