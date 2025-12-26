[서울데이터랩]‘셀루메드’ +29.95% 폭등…실시간 상승률 1위

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]‘셀루메드’ +29.95% 폭등…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-12-26 10:01
수정 2025-12-26 10:01
26일 오전 9시 15분 셀루메드(049180)가 등락률 +29.95%로 상승률 1위를 차지했다. 셀루메드는 개장 직후 5분간 118만 303주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 437원 오른 1896원이다.

한편 셀루메드의 PER은 -4.75로, 이는 기업의 주가가 실적에 비해 과대 평가될 가능성을 시사하며, ROE는 -201.97%로 수익성을 크게 개선해야 할 필요가 있는 것으로 보인다.

이어 상승률 2위 인베니아(079950)는 현재가 1402원으로 주가가 +29.94% 폭등하고 있다. 상승률 3위 에이테크솔루션(071670)은 현재 9230원으로 +26.27% 폭등하며 강세를 보인다. 상승률 4위 우림피티에스(101170)는 +17.26% 상승하며 1만 6240원에 거래되고 있다. 상승률 5위 싸이토젠(217330)은 +16.88%의 상승세를 타고 9350원에 거래되고 있다.

6위 엘케이켐(489500)은 현재가 2만 7550원으로 +15.27% 상승 중이다. 7위 에이디테크놀로지(200710)는 현재가 3만 1650원으로 +14.67% 상승 중이다. 8위 나노엔텍(039860)은 현재가 6450원으로 +12.96% 상승 중이다. 9위 라닉스(317120)는 현재가 2050원으로 +12.76% 상승 중이다. 10위 스맥(099440)은 현재가 7080원으로 +12.38% 상승 중이다.



이밖에도 모트렉스(118990) ▲12.23%, 슈어소프트테크(298830) ▲11.35%, 퀀타매트릭스(317690) ▲10.78%, 사토시홀딩스(223310) ▲10.77%, 툴젠(199800) ▲10.38%, 아이티센글로벌(124500) ▲10.24%, 크레오에스지(040350) ▲9.76%, 사피엔반도체(452430) ▲9.67%, 동일스틸럭스(023790) ▲9.52%, 에이텀(355690) ▲9.40% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
