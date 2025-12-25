쿠팡 “유출자, 고객 정보 3000개만 저장…로그인·결제정보 포함 안 돼”

“유출자 행위 일체 자백…관련 장치·하드디스크 모두 회수”

대통령실이 성탄절인 25일 오후 쿠팡의 대규모 개인정보 유출사태의 대책 마련을 위한 관계부처 장관급 회의를 소집했다. 사진은 이날 서울 중구 쿠팡 물류센터 모습. 2025.12.25

쿠팡은 최근 포렌식 증거를 활용해 고객 정보를 유출한 전직 직원을 특정해 고객 정보를 탈취하는 데 사용된 모든 장치와 하드디스크 드라이브를 모두 회수·확보했다고 25일 밝혔다.쿠팡은 이날 보도자료를 통해 “디지털 지문(digital fingerprints) 등 포렌식 증거를 활용해 고객 정보를 유출한 전직 직원을 특정했고, 유출자는 행위 일체를 자백하고 고객 정보에 접근한 방식을 구체적으로 진술했다”고 밝혔다.유출자의 진술과 사이버 보안업체의 조사를 종합하면 유출자는 탈취한 보안 키를 사용해 고객 계정 3300만개의 기본적인 정보에 접근했으나 이중 약 3000개 계정의 고객 정보만 저장했다.여기에 이름, 이메일, 전화번호, 주소, 일부 주문정보, 2609개의 공동현관 출입 번호가 포함됐다. 결제 정보, 로그인 관련 정보, 개인 통관번호에 대한 접근은 없었다.유출자는 또 이번 사태에 대한 언론보도를 접한 후 저장했던 정보를 모두 삭제했으며 고객 정보 중 제3자에게 전송된 데이터는 일절 없는 것으로 조사됐다.