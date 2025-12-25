이미지 확대
배경훈 부총리, 소아암 환자 위한 ‘깜짝 산타’
산타클로스 복장을 한 배경훈(가운데) 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 24일 서울 노원구 원자력병원을 깜짝 방문해 소아청소년암 환자를 위문하고 있다. 4족 보행 로봇 하운드2를 ‘루돌프’로, 무인 이동차를 ‘썰매’로 꾸미고 나타나 환아 2명에게 삼성 갤럭시 탭을 선물했다.
과학기술정보통신부 제공
2025-12-25 27면
