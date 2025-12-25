쿠팡 본사 항의 방문한 ‘을지로위원회’ 의원들

쿠팡 본사 항의 방문한 ‘을지로위원회’ 의원들

입력 2025-12-25 00:49
수정 2025-12-25 00:49
쿠팡 본사 항의 방문한 ‘을지로위원회’ 의원들
쿠팡 본사 항의 방문한 ‘을지로위원회’ 의원들 염태영(왼쪽 첫 번째), 이훈기(세 번째) 등 더불어민주당 을지키는민생실천위원회(을지로위원회) 의원들이 24일 서울 송파구 쿠팡 본사를 항의 방문하고 있다. 쿠팡은 지난달 말 3370만명의 대규모 개인정보 유출 사태가 알려진 이후 창업자 김범석 쿠팡Inc 의장이 국회 청문회 출석 요구에 응하지 않는 등 소극적 대응으로 비판받고 있다. 오는 30~31일 두 번째 국회 청문회가 예정된 상태다.
연합뉴스


염태영(왼쪽 첫 번째), 이훈기(세 번째) 등 더불어민주당 을지키는민생실천위원회(을지로위원회) 의원들이 24일 서울 송파구 쿠팡 본사를 항의 방문하고 있다. 쿠팡은 지난달 말 3370만명의 대규모 개인정보 유출 사태가 알려진 이후 창업자 김범석 쿠팡Inc 의장이 국회 청문회 출석 요구에 응하지 않는 등 소극적 대응으로 비판받고 있다. 오는 30~31일 두 번째 국회 청문회가 예정된 상태다.

연합뉴스

2025-12-25 14면
