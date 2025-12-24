[서울데이터랩]피플바이오 30.00% 상한가…금일 증시 상승률 1위로 마감

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]피플바이오 30.00% 상한가…금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-12-24 16:55
수정 2025-12-24 16:55
24일 오후 3시 40분 피플바이오(304840)가 등락률 +30.00%로 상승률 1위로 마감했다. 피플바이오는 장 중 4,107,865주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 1,248원에 마감했다.

한편 피플바이오의 PER은 -3.80으로 나타났으며, ROE는 -79.18%로 수익성이 낮은 수준으로 평가된다.

이어 상승률 2위 셀루메드(049180)는 주가가 29.92% 폭등하며 종가 1,459원에 상승 마감했다. 상승률 3위 우림피티에스(101170)의 주가는 13,850원으로 29.92% 폭등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 에이테크솔루션(071670)은 29.84% 폭등하며 7,310원에 마감했다. 상승률 5위 켄코아에어로스페이스(274090)는 26.92%의 폭등세를 타고 18,860원에 마감했다.

6위 퓨런티어(370090)는 17,860원으로 24.20% 급등 마감했다. 7위 싸이토젠(217330)은 종가 8,000원으로 19.76% 급등 마감했다. 8위 그래피(318060)는 종가 25,700원으로 18.43% 급등 마감했다. 9위 비츠로넥스텍(488900)은 15,520원으로 17.58% 급등 마감했다. 10위 피엠티(147760)는 2,900원으로 16.70% 급등 마감했다.



이밖에도 에스오에스랩(464080) ▲15.00%, 엔젯(419080) ▲12.55%, 에이디칩스(054630) ▲12.00%, 아우토크립트(331740) ▲11.76% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
