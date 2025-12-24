[서울데이터랩]CJ씨푸드1우 30.00% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

[서울데이터랩]CJ씨푸드1우 30.00% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-12-24 16:54
수정 2025-12-24 16:54
24일 오후 3시 35분 CJ씨푸드1우(011155)가 등락률 +30.00%로 상승률 1위로 마감했다. CJ씨푸드1우는 장 중 24,850주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 4,290원 오른 18,590원에 마감했다.

한편 CJ씨푸드1우의 PER은 326.14로 매우 높은 수준을 기록했다.

이어 상승률 2위 한진칼우(18064K)는 주가가 +30.00% 상한가를 기록하며 종가 48,100원에 상승 마감했다. 상승률 3위 에스엠벡셀(010580)의 주가는 2,250원으로 +18.30% 급등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 SJG세종(033530)은 +13.07% 상승하며 11,850원에 마감했다. 상승률 5위 현대약품(004310)은 +11.24%의 상승세를 타고 7,520원에 마감했다.

6위 서울식품우(004415)는 1,335원으로 +10.33% 상승 마감했다. 7위 한화비전(489790)은 종가 43,500원으로 +10.27% 상승 마감했다. 8위 한진칼(180640)은 종가 131,200원으로 +7.45% 상승 마감했다. 9위 롯데칠성(005300)은 143,500원으로 +6.06% 상승 마감했다. 10위 일동제약(249420)은 39,450원으로 +5.76% 상승 마감했다.



이밖에도 세아베스틸지주(001430) ▲5.62%, 영진약품(003520) ▲5.22%, 대한항공우(003495) ▲5.13%, 삼일씨엔에스(004440) ▲4.77% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
위로