[서울데이터랩]12월 24일 코스피 주요 종목 마감시황

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

12월 24일 한국거래소에 따르면, CJ씨푸드1우(011155)는 전 거래일 대비 30.00% 상승한 18,590원에 거래를 마감하며 금일 코스피 상승률 1위를 차지했다. 한진칼우(18064K) 또한 30.00% 상승한 48,100원에 거래를 마쳤다. 에스엠벡셀(010580)은 18.30% 상승한 2,250원에, SJG세종(033530)은 13.07% 상승한 11,850원에 거래를 마감했다. 현대약품(004310)은 11.24% 상승한 7,520원에 거래를 마쳤다.계양전기우는 전 거래일 대비 22.37% 하락한 7,390원에 거래를 마감하며 금일 코스피 하락률 1위를 기록했다. 태영건설우는 19.65% 하락한 10,630원에 거래를 마쳤다. 대성산업은 15.90% 하락한 8,250원에, 한국주강은 12.96% 하락한 1,928원에 거래를 마감했다. 미래에셋증권우는 12.58% 하락한 13,340원에 거래를 마쳤다.시가총액 상위 종목 중 SK하이닉스가 2,150,227주의 거래량을 바탕으로 0.68% 상승했다. LG에너지솔루션은 173,638주의 거래량을 기록하며 0.64% 상승했다. 현대차는 1,295,368주의 거래량을 바탕으로 0.70% 상승했다. KB금융은 318,252주의 거래량으로 0.08% 상승했다. 기아는 423,315주의 거래량을 바탕으로 0.67% 상승했다. 삼성전자우는 금일 보합세를 기록했다.반면, 삼성전자는 12,492,900주가 거래되며 0.36%의 하락세를 기록했다. 삼성바이오로직스는 36,975주의 거래량으로 1.69% 하락했다. HD현대중공업은 163,047주의 거래량으로 2.63% 하락 마감했다. 두산에너빌리티는 거래량 2,536,166주로, 2.19% 하락 마감했다.금일 코스피 주요 종목들은 상승과 하락을 반복하며 혼조세를 보였다. 투자자들은 시장의 불확실성에 대비해 신중한 투자 전략을 고려해야 할 것이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]