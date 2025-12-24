[서울데이터랩]‘계양전기우’ 29.94% 상한가…실시간 상승률 1위

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

24일 오전 9시 10분 계양전기우(012205)가 등락률 +29.94%로 상승률 1위를 차지했다. 계양전기우는 개장 직후 5분간 9만 9920주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 2850원 오른 1만 2370원이다.한편 계양전기우의 PER은 -5.96으로, 수익성이 부정적으로 평가될 수 있음을 시사한다.이어 상승률 2위 계양전기(012200)는 현재가 5810원으로 주가가 +29.83% 상한가를 기록하고 있다. 상승률 3위 CJ씨푸드1우(011155)는 현재 1만 6950원으로 +18.53% 급등하며 활발히 거래되고 있다. 상승률 4위 현대약품(004310)은 +13.31% 상승하며 7660원에 거래되고 있다. 상승률 5위 두산(000150)은 +7.95%의 상승세를 타고 84만 2000원에 거래되고 있다.6위 한화엔진(082740)은 현재가 4만 8600원으로 +7.52% 상승 중이다. 7위 천일고속(000650)은 현재가 38만 6500원으로 +7.36% 상승 중이다. 8위 일동제약(249420)은 현재가 3만 9650원으로 +6.30% 상승 중이다. 9위 진흥기업2우B(002787)는 현재가 8460원으로 +6.15% 상승 중이다. 10위 넥센우(005725)는 현재가 4635원으로 +5.10% 상승 중이다.이밖에도 SK증권우(001515) ▲4.81%, 두산우(000155) ▲4.72%, 롯데칠성(005300) ▲4.51%, SJG세종(033530) ▲4.39% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]