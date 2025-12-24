[서울데이터랩]빅테크 TOP7 상승세 주도, 엔비디아 최대 상승폭 기록

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

23일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 전반적으로 상승세를 보였다. 엔비디아(NVDA)가 3.01% 상승하며 가장 큰 상승폭을 기록했고, 대부분의 종목이 상승세를 유지하였다.엔비디아는 189.21달러로 5.52달러 상승하여 3.01%의 등락률을 기록했다. 애플(AAPL)은 272.31달러로 1.34달러 상승하며 0.49%의 등락률을 나타냈다. 마이크로소프트(MSFT)는 486.85달러로 1.93달러 올랐으며, 0.40%의 등락률을 기록했다.아마존닷컴(AMZN)은 1.63% 상승하며 232.15달러에 거래를 마쳤다. 알파벳 Class A(GOOGL)는 1.48% 상승하여 314.35달러를 기록했다. 알파벳 Class C(GOOG) 역시 1.40% 오르며 315.68달러에 거래됐다. 메타(META)는 0.52% 상승하며 664.94달러를 나타냈다.금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래량은 170,888,796주에 거래대금은 320억 달러로, 약 47조 4,189억 원에 달했다. 이는 엔비디아의 시가총액 대비 거래대금 비중이 약 0.70%에 달한다. 애플과 마이크로소프트는 각각 59억 달러와 69.7억 달러의 거래대금을 기록하며, 시가총액 대비 거래대금 비중은 각각 약 0.15%와 0.19%를 기록했다.