치솟는 금값, 또 역대 최고
미국의 베네수엘라 봉쇄 등 지정학적 리스크로 안전자산인 금값이 치솟고 있다. 블룸버그에 따르면 국제 금 현물가는 23일(한국시간) 오전 8시 15분 기준 역대 최고가인 트로이온스(31.1ꏧ)당 4459.41달러까지 치솟았다. 사진은 이날 서울 종로구의 삼성금거래소에 골드바가 진열돼 있는 모습.
도준석 전문기자
미국의 베네수엘라 봉쇄 등 지정학적 리스크로 안전자산인 금값이 치솟고 있다. 블룸버그에 따르면 국제 금 현물가는 23일(한국시간) 오전 8시 15분 기준 역대 최고가인 트로이온스(31.1ꏧ)당 4459.41달러까지 치솟았다. 사진은 이날 서울 종로구의 삼성금거래소에 골드바가 진열돼 있는 모습.
2025-12-24 16면
미국의 베네수엘라 봉쇄로 인해 금값이 어떻게 변화했나요?