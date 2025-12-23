집도 일도 돈도 없는 청년… 일하는 노인은 역대 최대

방금 들어온 뉴스

집도 일도 돈도 없는 청년… 일하는 노인은 역대 최대

한지은 기자
한지은 기자
입력 2025-12-23 18:11
수정 2025-12-23 18:11
청년, 취업 감소… 소득 증가율 최저
주택 보유 11.5%… 대출잔액 1.6억

이미지 확대


지난해 청년층(15~39세) 취업자가 감소하는 동안 65세 이상 노년층 취업자는 역대 최대를 기록했다. 특히 청년층은 중장년층·노년층과 비교해 소득이 가장 적게 늘었고, 집을 가진 비율도 10명 중 1명꼴로 가장 낮았다. 집도, 일도, 돈도 없는 ‘3무(無)’ K청년의 현주소다.

23일 국가데이터처가 발표한 ‘2024년 생애 단계별 행정통계’에 따르면 지난해 청년층 등록취업자 비중은 56.4%로 전년보다 0.3% 포인트 감소했다. 반면 중장년층(40~64세)은 67.9%로 0.3% 포인트, 노년층은 34.3%로 1.4% 포인트 상승했다.

데이터처 관계자는 “제조업과 도소매업 일자리가 감소하면서 청년층 일자리가 줄었고, 보건·사회복지업 일자리가 늘면서 노년층 일자리가 증가했다”고 설명했다.

소득 증가율도 청년층이 가장 낮았다. 청년층의 연 평균소득은 3045만원으로 전년 2950만원에서 3.2%(95만원) 증가하는 데 그쳤다. 반면 중장년층은 4456만원으로 전년 대비 4.6%(197만원), 노년층은 1973만원으로 전년 대비 6.9% (127만원) 급증했다.

청년층의 주택 보유 비율은 11.5% (165만명)로 전년과 같았다. 중장년층은 45.5%(911만 4000명)로 0.6% 포인트, 노년층은 46.3%(463만 1000명)로 1.0% 포인트씩 상승했다.



특히 주택을 보유한 청년층의 대출잔액 중앙값은 1억 5843만원으로 중장년층 1억 562만원과 노년층 5413만원을 크게 웃돌았다. 특히 청년층은 유주택자의 평균소득이 무주택자의 1.9배에 달해 주거 여부에 따른 소득 격차도 뚜렷했다.
세종 한지은 기자
2025-12-24 16면
위로