‘고임금’ 한국 제조업 근로자 日·대만보다 26% 더 받는다

경총, 한·일·대만 임금 현황 조사

13년간 한국 83%·일본 35% 올라

대만과 격차는 21→26% 더 확대

생산성 뒷받침 없는 고임금 우려

77% “기업 규제, 미·일·중보다 높아”

우리나라 제조업 근로자가 체감하는 임금 수준이 경쟁국인 일본과 대만보다 각각 27.8%, 25.9% 높다는 분석이 나왔다. 지난 13년간 가파른 임금 상승으로 생산성이 뒷받침되지 않은 고임금 구조가 됐다는 우려가 제기됐다.한국경영자총협회(경총)가 23일 내놓은 ‘한·일·대만 임금 현황 국제 비교와 시사점’ 보고서에 따르면 지난해 기준 한국 상용근로자의 연 임금총액(초과급여 제외)은 구매력 평가환율(PPP) 기준 6만 5267달러(약 9680만원)로 일본(5만 2782달러·약 7830만원)보다 23.7% 높았다.2011년 한국과 일본의 연 임금 총액은 각각 3만 9702달러, 3만 9329달러로 비슷한 수준이었지만, 한국은 13년간 임금이 64.4% 증가한 반면 일본은 34.2% 인상에 그쳤다. 특히 자동차·전자제품·철강 등 제조업 부문에서 지난해 한국 상용근로자의 연 임금 총액은 6만 7491달러로 일본(5만 2802달러)보다 27.8% 높았다. 2011년 한국 제조업 임금(3만 6897달러)은 일본(3만 9114달러)의 94.3% 수준이었는데, 13년간 한국 제조업 임금은 82.9%, 일본은 35.0% 상승해 역전된 것이다.대만과 비교하면 지난해 한국 임금근로자의 연 임금총액(초과급여 포함)은 6만 2305달러(약 9240만원)로 대만(5만 3605달러·약 7950만원)보다 16.2% 높았다. 2011년 한국 임금(3만 6471달러)이 대만보다 5.1% 높았으나, 그동안 한국이 70.8%, 대만이 54.4% 임금이 인상됐다. 경쟁 관계인 반도체를 포함한 제조업에선 한국(7만 2623달러)이 대만(5만 7664달러)보다 25.9% 높았다. 2011년 한국 제조업 임금(4만 837달러)이 대만(3만 3682달러)보다 21.2% 높았는데 격차가 25.9%로 확대된 것이다. 다만 대만 통계는 초과급여를 제외하기 어려워 세 나라를 완전히 동일선상에서 비교하진 못했다.한편 경총이 전국 대학 경제·경영·행정학과 교수 219명을 대상으로 조사한 결과, 응답자의 76.7%는 국내 기업규제 수준이 미국·일본·중국 등 경쟁국보다 높다고 답변했다. ‘비슷하다’는 19.2%였고 ‘경쟁국보다 낮다’는 4.1%에 그쳤다.