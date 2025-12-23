[서울데이터랩]미래에셋증권우 29.98% 상한가…금일 증시 상승률 1위로 마감

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]미래에셋증권우 29.98% 상한가…금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-12-23 16:08
수정 2025-12-23 16:08
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


23일 오후 15시 35분 미래에셋증권우(006805)가 등락률 +29.98%로 상승률 1위로 마감했다. 미래에셋증권우는 장 중 5,634,068주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 3,520원 오른 15,260원에 마감했다.

한편 미래에셋증권우의 PER은 8.76으로 비교적 낮은 수준으로 평가될 수 있으며, ROE는 공개되지 않았다.

이어 상승률 2위 한화갤러리아우(45226K)는 주가가 29.98% 폭등하며 종가 7,760원에 상승 마감했다. 상승률 3위 천일고속(000650)의 주가는 360,000원으로 29.96% 폭등하며 두각을 나타냈다. 상승률 4위 티엠씨(217590)는 29.95% 상승하며 23,650원에 마감했다. 상승률 5위 계양전기(012200)는 29.90%의 급등세를 보이며 종가 4,475원에 마감했다.

6위 계양전기우(012205)는 종가 9,520원으로 29.88% 상승 마감했다. 7위 한국주강(025890)은 종가 2,215원으로 29.84% 상승 마감했다. 8위 인스코비(006490)는 종가 840원으로 18.14% 상승 마감했다. 9위 한화오션(042660)은 종가 123,400원으로 12.49% 상승 마감했다. 10위 포스코DX(022100)는 종가 29,750원으로 11.42% 상승 마감했다.



이밖에도 미래에셋증권2우B(00680K) ▲9.26%, 아남전자(008700) ▲8.96%, 동양고속(084670) ▲8.18%, 엔케이(085310) ▲6.56% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.

한 금융 전문가에 따르면, 최근 주식시장의 활황은 투자자들의 긍정적인 심리에 기인한 것으로 보인다. 특히, 미래에셋증권우의 경우 상대적으로 낮은 PER이 투자자들에게 매력적으로 작용했을 가능성이 있다며, 향후에도 주식시장의 변동성을 주의 깊게 살펴볼 필요가 있다고 전했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
미래에셋증권우의 23일 상승률은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
탈모약에 대한 건강보험 적용 어떻게 생각하시나요?
이재명 대통령이 보건복지부 업무보고에서 “탈모는 생존의 문제”라며 보건복지부에 탈모 치료제 건강보험 적용을 검토하라고 지시했다. 대통령의 발언을 계기로 탈모를 질병으로 볼 것인지, 미용의 영역으로 볼 것인지를 둘러싼 논쟁이 정치권과 의료계, 온라인 커뮤니티로 빠르게 확산하고 있다. 당신의 생각은?
1. 건강보험 적용이 돼야한다.
2. 건강보험 적용을 해선 안된다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로