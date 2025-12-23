[서울데이터랩]미래에셋증권우 29.98% 상한가…금일 증시 상승률 1위로 마감

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

23일 오후 15시 35분 미래에셋증권우(006805)가 등락률 +29.98%로 상승률 1위로 마감했다. 미래에셋증권우는 장 중 5,634,068주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 3,520원 오른 15,260원에 마감했다.한편 미래에셋증권우의 PER은 8.76으로 비교적 낮은 수준으로 평가될 수 있으며, ROE는 공개되지 않았다.이어 상승률 2위 한화갤러리아우(45226K)는 주가가 29.98% 폭등하며 종가 7,760원에 상승 마감했다. 상승률 3위 천일고속(000650)의 주가는 360,000원으로 29.96% 폭등하며 두각을 나타냈다. 상승률 4위 티엠씨(217590)는 29.95% 상승하며 23,650원에 마감했다. 상승률 5위 계양전기(012200)는 29.90%의 급등세를 보이며 종가 4,475원에 마감했다.6위 계양전기우(012205)는 종가 9,520원으로 29.88% 상승 마감했다. 7위 한국주강(025890)은 종가 2,215원으로 29.84% 상승 마감했다. 8위 인스코비(006490)는 종가 840원으로 18.14% 상승 마감했다. 9위 한화오션(042660)은 종가 123,400원으로 12.49% 상승 마감했다. 10위 포스코DX(022100)는 종가 29,750원으로 11.42% 상승 마감했다.이밖에도 미래에셋증권2우B(00680K) ▲9.26%, 아남전자(008700) ▲8.96%, 동양고속(084670) ▲8.18%, 엔케이(085310) ▲6.56% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.한 금융 전문가에 따르면, 최근 주식시장의 활황은 투자자들의 긍정적인 심리에 기인한 것으로 보인다. 특히, 미래에셋증권우의 경우 상대적으로 낮은 PER이 투자자들에게 매력적으로 작용했을 가능성이 있다며, 향후에도 주식시장의 변동성을 주의 깊게 살펴볼 필요가 있다고 전했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]