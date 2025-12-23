[서울데이터랩]12월 23일 코스피 주요 종목 마감시황

[서울데이터랩]12월 23일 코스피 주요 종목 마감시황

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-12-23 16:08
수정 2025-12-23 16:08
12월 23일 한국거래소에 따르면, 미래에셋증권우(006805)는 전 거래일 대비 29.98% 상승한 15,260원에 거래를 마감하며 금일 코스피 상승률 1위를 차지했다. 한화갤러리아우(45226K)는 29.98% 상승한 7,760원에 거래를 마쳤다. 천일고속(000650)은 29.96% 상승하여 360,000원에 거래되었다. 티엠씨(217590)는 29.95% 오른 23,650원에 장을 마감했고, 계양전기(012200)는 29.90% 상승한 4,475원에 거래를 마쳤다.

코스피 하락률 상위 종목으로는 태영건설우가 30.00% 하락한 13,230원에 거래를 마감하며 하락률 1위를 기록했다. 금호건설우는 29.91% 하락한 24,600원에 거래되었다. 세아베스틸지주는 13.26% 하락하여 44,500원에 거래되었고, 동양우는 11.53% 하락한 5,600원에 장을 마감했다. CJ씨푸드1우는 10.90% 하락한 14,300원에 거래를 마쳤다.

금일 코스피 주요 종목들은 상승과 하락을 반복하며 다양한 움직임을 보였다. 투자자들은 이러한 변동성을 주의 깊게 살펴보고, 투자에 대한 신중한 결정을 내리는 것이 중요하다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
