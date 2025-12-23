[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 엔케이 거래대금 249억 돌파

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 엔케이 거래대금 249억 돌파

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-12-23 13:47
수정 2025-12-23 13:47
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.

23일 한국거래소에 따르면, 엔케이(085310)가 1천8백만주 이상 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지한다. 현재 주가는 1,394원이며, 시가총액은 1,100백만원이다. 거래대금은 24,937백만원으로, 시가총액의 약 2.27%에 해당하는 수준이다. PER -48.07, ROE 0.50으로, 거래량과 함께 주가가 큰 폭으로 상승하고 있다. 미래에셋증권(006800)은 23,450원으로 1.96% 상승하며, 거래량 1천3백5십만주를 기록하고 있다. 시가총액은 132,982백만원이며, 거래대금은 324,441백만원으로 시가총액의 약 2.44%를 차지한다. PER 13.45, ROE 7.94로 안정적인 재무 지표를 보인다.

삼성전자(005930)는 현재 112,000원으로 1.36% 상승하며 거래량 1천2백8십만주를 기록하고 있다. 한화갤러리아(452260)는 1,533원으로 3.65% 하락, 거래량 1천2백5십만주를 보인다. 티엠씨(217590)는 상한가를 기록하며 23,650원에 거래되고 있으며, 거래량은 1천만주를 넘었다. 경인양행(012610)은 4,150원으로 4.93% 상승, 거래량은 7백4십만주에 이른다. KBI동양철관(008970)은 1,633원으로 11.25% 하락했으며 거래량은 7백4십만주이다. 포스코DX(022100)는 29,550원에 거래되며 10.67% 상승, 거래량은 6백8십만주를 기록한다. 미래에셋증권2우B(00680K)는 11,950원으로 10.65% 상승하며 거래량은 6백만주에 달한다. 한화오션(042660)은 122,500원으로 11.67% 상승하며 5백9십만주의 거래량을 보인다.



한편 거래량 상위 20위권 종목들은 한화시스템(272210) ▲4.58%, KCTC(009070) ▲4.83%, 삼화페인트(000390) ▲0.35%, 미래에셋증권우(006805) ▲29.98%, 인스코비(006490) ▲10.13%, 한화생명(088350) ▲5.20%, HJ중공업(097230) ▲6.70%, 삼성중공업(010140) ▲1.21%, 동양(001520) ▼0.95%, 대성산업(128820) ▼15.60% 등의 성적을 기록했다.

상승률이 높은 티엠씨와 미래에셋증권우는 각각 29.95%와 29.98%의 상승세를 보이며 시가총액 대비 거래대금이 각각 3.84%와 3.79%로 집중적인 자금 유입을 확인할 수 있다. 반면, 하락률이 높은 대성산업과 KBI동양철관은 각각 15.60%와 11.25% 하락하며 투자 심리가 위축된 모습을 보인다.

전반적으로 코스피 시장은 특정 종목들의 급등락과 함께 혼조세를 보이며, 투자자들의 신중한 대응이 요구되는 상황이다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
코스피 거래량 1위 종목은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
탈모약에 대한 건강보험 적용 어떻게 생각하시나요?
이재명 대통령이 보건복지부 업무보고에서 “탈모는 생존의 문제”라며 보건복지부에 탈모 치료제 건강보험 적용을 검토하라고 지시했다. 대통령의 발언을 계기로 탈모를 질병으로 볼 것인지, 미용의 영역으로 볼 것인지를 둘러싼 논쟁이 정치권과 의료계, 온라인 커뮤니티로 빠르게 확산하고 있다. 당신의 생각은?
1. 건강보험 적용이 돼야한다.
2. 건강보험 적용을 해선 안된다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로