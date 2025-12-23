[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 엔케이 거래대금 249억 돌파

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.23일 한국거래소에 따르면, 엔케이(085310)가 1천8백만주 이상 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지한다. 현재 주가는 1,394원이며, 시가총액은 1,100백만원이다. 거래대금은 24,937백만원으로, 시가총액의 약 2.27%에 해당하는 수준이다. PER -48.07, ROE 0.50으로, 거래량과 함께 주가가 큰 폭으로 상승하고 있다. 미래에셋증권(006800)은 23,450원으로 1.96% 상승하며, 거래량 1천3백5십만주를 기록하고 있다. 시가총액은 132,982백만원이며, 거래대금은 324,441백만원으로 시가총액의 약 2.44%를 차지한다. PER 13.45, ROE 7.94로 안정적인 재무 지표를 보인다.삼성전자(005930)는 현재 112,000원으로 1.36% 상승하며 거래량 1천2백8십만주를 기록하고 있다. 한화갤러리아(452260)는 1,533원으로 3.65% 하락, 거래량 1천2백5십만주를 보인다. 티엠씨(217590)는 상한가를 기록하며 23,650원에 거래되고 있으며, 거래량은 1천만주를 넘었다. 경인양행(012610)은 4,150원으로 4.93% 상승, 거래량은 7백4십만주에 이른다. KBI동양철관(008970)은 1,633원으로 11.25% 하락했으며 거래량은 7백4십만주이다. 포스코DX(022100)는 29,550원에 거래되며 10.67% 상승, 거래량은 6백8십만주를 기록한다. 미래에셋증권2우B(00680K)는 11,950원으로 10.65% 상승하며 거래량은 6백만주에 달한다. 한화오션(042660)은 122,500원으로 11.67% 상승하며 5백9십만주의 거래량을 보인다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 한화시스템(272210) ▲4.58%, KCTC(009070) ▲4.83%, 삼화페인트(000390) ▲0.35%, 미래에셋증권우(006805) ▲29.98%, 인스코비(006490) ▲10.13%, 한화생명(088350) ▲5.20%, HJ중공업(097230) ▲6.70%, 삼성중공업(010140) ▲1.21%, 동양(001520) ▼0.95%, 대성산업(128820) ▼15.60% 등의 성적을 기록했다.상승률이 높은 티엠씨와 미래에셋증권우는 각각 29.95%와 29.98%의 상승세를 보이며 시가총액 대비 거래대금이 각각 3.84%와 3.79%로 집중적인 자금 유입을 확인할 수 있다. 반면, 하락률이 높은 대성산업과 KBI동양철관은 각각 15.60%와 11.25% 하락하며 투자 심리가 위축된 모습을 보인다.전반적으로 코스피 시장은 특정 종목들의 급등락과 함께 혼조세를 보이며, 투자자들의 신중한 대응이 요구되는 상황이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]