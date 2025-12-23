[서울데이터랩]한화오션 급등세 기록하며 코스피 시장 주목받아

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

코스피 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보였다.23일 오후 12시 20분 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위 삼성전자(005930)는 현재가 11만 2000원으로 전 거래일 대비 1500원(＋1.36%) 오르며 견조한 상승세를 이어가고 있다. 시가총액 662조 9994억원, 외국인비율은 52.13%에 달하며, PER 23.26배, ROE 9.03%로 수급과 재무 지표 모두에서 안정적인 모습을 보이고 있다. 반도체 대장주인 SK하이닉스(000660) 역시 58만 4000원으로 0.69% 상승하며, 거래량 131만 5324주를 기록하고 있다. 시가총액은 425조 1534억원, 외국인비율 53.42%, PER 11.91배, ROE 31.06%로 확인된다.LG에너지솔루션(373220)은 -0.77% 하락한 38만 6500원을 기록하며 시가총액 90조 4410억원을 유지하고 있다. 삼성바이오로직스(207940)는 -0.17%의 소폭 하락세로 172만 1000원에 거래되며, 시총 79조 6667억원이다. 삼성전자우(005935)는 0.82% 상승한 8만 6000원, 현대차(005380)는 -0.52% 하락한 28만 7500원, HD현대중공업(329180)은 3.11% 상승한 53만원에 거래되고 있다. 두산에너빌리티(034020)는 -0.26% 하락, KB금융(105560)은 -0.24% 하락, 기아(000270)는 -0.58% 하락한 상태이다.한편 시가총액 20위권 종목들은 한화에어로스페이스(012450) ▲1.02%, 셀트리온(068270) ▼0.98%, SK스퀘어(402340) ▲0.16%, 삼성물산(028260) ▼1.43%, 신한지주(055550) ▼1.27%, 한화오션(042660) ▲11.12%, NAVER(035420) ▼0.63%, 현대모비스(012330) ▲0.96%, 삼성생명(032830) ▲2.81%, 한국전력(015760) ▼1.43% 등의 성적을 기록하고 있다.시가총액 상위 종목들은 전반적으로 혼조세를 보이며, 일부 종목은 상승세를, 또 다른 종목은 하락세를 기록하고 있다. 특히 한화오션의 급등세가 주목된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]