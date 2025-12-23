[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 휴림로봇 거래대금 무려 249억 돌파

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다. 23일 한국거래소에 따르면, 휴림로봇(090710)이 3천912만9835주 이상 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지하고 있다. 현재 주가는 6280원이며, 거래대금은 249억 2980만원에 달한다. 시가총액 대비 거래대금 비율은 3.32%로, 활발한 매수와 매도가 이뤄지고 있다. PER은 232.59, ROE는 -5.59로 나타나며, 투자자들의 신중한 접근이 요구된다. 대주산업(003310)은 3854만1443주 거래되며 거래량 2위를 기록하고 있으며, 현재 주가는 2785원이다. 거래대금은 106억 3740만원으로, 시가총액 대비 10.79%의 비율을 보이며 강한 매수세가 확인된다. PER은 11.85, ROE는 10.38로, 재무 지표가 안정적인 모습을 보인다.현대무벡스(319400)는 2488만2928주의 거래량으로 3위를 기록하며, 현재가는 1만6870원이다. 등락률은 4.59% 상승을 나타내고 있다. 미래에셋벤처투자(100790)는 1만5550원으로 거래되고 있으며, 거래량은 1747만6248주, 등락률은 -29.95%로 급락세를 보인다. 네오이뮨텍(950220)은 8.42% 상승한 824원에 거래되며, 거래량은 1711만336주다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 삼영엠텍(054540) ▲20.72%, 글로벌텍스프리(204620) ▼13.40%, 씨피시스템(413630) ▲10.89%, 삼진식품(0013V0) ▼0.10%, 서진오토모티브(122690) ▲17.65%, 원익홀딩스(030530) ▲3.86%, 재영솔루텍(049630) ▼1.45%, 휴림에이텍(078590) ▲8.53%, 알지노믹스(476830) ▲6.31%, TS트릴리온(317240) ▲2.16% 등의 성적을 기록하고 있다.급등세를 보인 대주산업은 거래대금이 시가총액의 상당 부분을 차지하며, 투자 심리의 급격한 변화를 시사한다. 반면, 급락한 미래에셋벤처투자는 대규모 거래량에도 불구하고 하락세를 면치 못하며 시장의 주목을 받고 있다. 상승세를 보인 동일스틸럭스(023790)와 서진오토모티브 역시 각각 16,726,416주와 6,632,320주의 거래량을 기록하며 투자자들의 관심을 끌고 있다.코스닥 시장은 전반적으로 변동성이 큰 모습을 보이며, 투자자들의 신중한 접근이 필요한 시점이다. 특정 종목들의 급등락이 투자 심리에 큰 영향을 미치고 있으며, 이에 따라 투자자들은 각 종목의 재무 지표 및 시장 동향을 면밀히 검토할 필요가 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]