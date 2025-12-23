[서울데이터랩]12월 23일 암호화폐 시총 상위종목 동향

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 현재 비트코인은 1억 3089만 원에 거래되고 있으며, 시가총액은 2613조 5114억 원이다. 24시간 등락률은 -0.62%이며, 1시간 등락률은 0.05%로 약간의 회복세를 보이고 있다. 거래량은 53조 6475억 원으로 집계된다.이더리움은 현재 444만 2363원에 거래 중이며, 시가총액은 536조 1710억 원이다. 24시간 동안 -0.91% 하락했으며, 1시간 등락률은 0.05%로 약간의 반등 가능성을 보여준다. 거래량은 28조 4753억 원이다.리플은 2809원에 거래되고 있으며, 시가총액은 170조 1761억 원이다. 24시간 등락률은 -1.43%로 하락세를 보이고 있으나, 1시간 등락률은 0.00%로 안정세를 유지하고 있다. 거래량은 3조 8014억 원이다.한편, 비앤비는 현재 127만 271원에 거래되며 24시간 동안 등락률은 0.00%로 변동이 없다. 시가총액은 174조 9609억 원이다. 솔라나는 18만 6483원에 거래 중이며, 24시간 등락률은 -0.23%로 하락했다. 시가총액은 104조 8813억 원이다.같은 시각 트론은 421원에 거래되고 있으며, 24시간 등락률은 -1.55%로 하락했다. 시가총액은 39조 9121억 원이다. 도지코인은 196원에 거래되며, 24시간 등락률은 0.46%로 상승했다. 시가총액은 33조 475억 원이다.에이다는 547원에 거래되고 있으며, 24시간 동안 0.42% 상승했다. 시가총액은 19조 6551억 원이다. 비트코인 캐시는 87만 5578원에 거래 중이며, 24시간 등락률은 1.46%로 상승을 보였다. 시가총액은 17조 4858억 원이다.같은 시각 체인링크는 1만 8565원에 거래되며, 24시간 등락률은 -0.19%로 하락세를 보인다. 시가총액은 13조 1459억 원이다. 모네로는 66만 7159원에 거래되며, 24시간 동안 -6.31%로 큰 하락세를 보였다. 시가총액은 12조 3069억 원이다.하이퍼리퀴드는 3만 6165원에 거래 중이며, 24시간 등락률은 -1.42%이다. 시가총액은 12조 1764억 원이다. 레오는 1만 2291원에 거래되며, 24시간 동안 1.63% 상승했다. 시가총액은 11조 3309억 원이다.같은 시각 스텔라루멘은 326원에 거래되며, 24시간 동안 1.12% 상승했다. 시가총액은 10조 5673억 원이다. 지캐시는 62만 8015원에 거래 중이며, 24시간 등락률은 -5.15%로 하락세를 보였다. 시가총액은 10조 3311억 원이다.라이트코인은 11만 4122원에 거래되고 있으며, 24시간 동안 -1.42%로 하락했다. 시가총액은 8조 7480억 원이다. 수이는 2150원에 거래되며, 24시간 동안 -0.30% 하락했다. 시가총액은 8조 361억 원이다.전반적으로 시장은 혼조세를 보이고 있으며, 일부 종목은 하락세를 보이고 있다. 투자자들은 시장의 변동성을 주시하고 신중한 투자 전략을 고려할 필요가 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자