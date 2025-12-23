[서울데이터랩]12월 23일 암호화폐 시총 상위종목 동향

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]12월 23일 암호화폐 시총 상위종목 동향

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-12-23 13:47
수정 2025-12-23 13:47
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 현재 비트코인은 1억 3089만 원에 거래되고 있으며, 시가총액은 2613조 5114억 원이다. 24시간 등락률은 -0.62%이며, 1시간 등락률은 0.05%로 약간의 회복세를 보이고 있다. 거래량은 53조 6475억 원으로 집계된다.

이더리움은 현재 444만 2363원에 거래 중이며, 시가총액은 536조 1710억 원이다. 24시간 동안 -0.91% 하락했으며, 1시간 등락률은 0.05%로 약간의 반등 가능성을 보여준다. 거래량은 28조 4753억 원이다.

리플은 2809원에 거래되고 있으며, 시가총액은 170조 1761억 원이다. 24시간 등락률은 -1.43%로 하락세를 보이고 있으나, 1시간 등락률은 0.00%로 안정세를 유지하고 있다. 거래량은 3조 8014억 원이다.



한편, 비앤비는 현재 127만 271원에 거래되며 24시간 동안 등락률은 0.00%로 변동이 없다. 시가총액은 174조 9609억 원이다. 솔라나는 18만 6483원에 거래 중이며, 24시간 등락률은 -0.23%로 하락했다. 시가총액은 104조 8813억 원이다.

같은 시각 트론은 421원에 거래되고 있으며, 24시간 등락률은 -1.55%로 하락했다. 시가총액은 39조 9121억 원이다. 도지코인은 196원에 거래되며, 24시간 등락률은 0.46%로 상승했다. 시가총액은 33조 475억 원이다.

에이다는 547원에 거래되고 있으며, 24시간 동안 0.42% 상승했다. 시가총액은 19조 6551억 원이다. 비트코인 캐시는 87만 5578원에 거래 중이며, 24시간 등락률은 1.46%로 상승을 보였다. 시가총액은 17조 4858억 원이다.

같은 시각 체인링크는 1만 8565원에 거래되며, 24시간 등락률은 -0.19%로 하락세를 보인다. 시가총액은 13조 1459억 원이다. 모네로는 66만 7159원에 거래되며, 24시간 동안 -6.31%로 큰 하락세를 보였다. 시가총액은 12조 3069억 원이다.

하이퍼리퀴드는 3만 6165원에 거래 중이며, 24시간 등락률은 -1.42%이다. 시가총액은 12조 1764억 원이다. 레오는 1만 2291원에 거래되며, 24시간 동안 1.63% 상승했다. 시가총액은 11조 3309억 원이다.

같은 시각 스텔라루멘은 326원에 거래되며, 24시간 동안 1.12% 상승했다. 시가총액은 10조 5673억 원이다. 지캐시는 62만 8015원에 거래 중이며, 24시간 등락률은 -5.15%로 하락세를 보였다. 시가총액은 10조 3311억 원이다.

라이트코인은 11만 4122원에 거래되고 있으며, 24시간 동안 -1.42%로 하락했다. 시가총액은 8조 7480억 원이다. 수이는 2150원에 거래되며, 24시간 동안 -0.30% 하락했다. 시가총액은 8조 361억 원이다.

전반적으로 시장은 혼조세를 보이고 있으며, 일부 종목은 하락세를 보이고 있다. 투자자들은 시장의 변동성을 주시하고 신중한 투자 전략을 고려할 필요가 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
정연호 기자
