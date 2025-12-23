[서울데이터랩]에임드바이오 7.60% 하락하며 코스닥 하락 주도

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]에임드바이오 7.60% 하락하며 코스닥 하락 주도

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-12-23 13:47
수정 2025-12-23 13:47
코스닥 시가총액 상위 종목들이 대체로 변동성을 보이고 있다.

23일 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위인 알테오젠(196170)은 현재가 44만 3000원으로 전 거래일 대비 0.80% 상승하며 안정적인 모습을 보이고 있다. 시가총액은 23조 7031억원이며, 외국인 비율은 13.79%이다. PER은 188.67배, ROE는 29.52%로 수익성과 효율성 지표 모두에서 높은 수치를 보인다. 반면 시가총액 2위인 에코프로비엠(247540)은 현재가 15만 8000원으로 전 거래일 대비 0.57% 하락하고 있다. 시가총액은 15조 4526억원이며, 외국인 비율은 12.53%이다. PER은 4937.50배로 매우 높으며, ROE는 -6.26%로 부진한 모습을 보인다.

에코프로(086520)는 시가총액 13조 1974억원으로 0.82% 하락 중이다. 에이비엘바이오(298380)는 10조 4297억원의 시가총액을 기록하며 2.05% 상승세를 보이고 있다. 레인보우로보틱스(277810)는 9조 8745억원의 시가총액으로 7.72% 급등하고 있으며, 코오롱티슈진(950160)은 6조 2998억원으로 0.53% 상승 중이다. 리가켐바이오(141080)는 6조 2860억원의 시가총액으로 0.29% 하락하고 있다. HLB(028300)는 6조 1114억원으로 보합세를 유지하고 있으며, 펩트론(087010)은 5조 5379억원으로 0.21% 하락하고 있다. 삼천당제약(000250)은 5조 3131억원의 시가총액으로 3.41% 하락 중이다.



한편, 시가총액 20위권 종목들은 리노공업(058470) ▲0.16%, 로보티즈(108490) ▲0.53%, 파마리서치(214450) ▼0.25%, 에임드바이오(0009K0) ▼7.60%, 디앤디파마텍(347850) ▼3.26%, 보로노이(310210) 보합, 케어젠(214370) ▲2.27%, 클래시스(214150) ▼3.39%, 이오테크닉스(039030) 보합, 원익IPS(240810) ▼0.79% 등의 성적을 기록하고 있다.

시가총액 상위 종목들은 등락폭이 크게 엇갈리며 다양한 주가 흐름을 보이고 있다. 레인보우로보틱스는 종목 중 가장 큰 상승폭을 기록하고 있으며, 에임드바이오와 삼천당제약은 상대적으로 큰 하락을 보이고 있다. 이들 종목의 움직임은 거래량과 외국인 비율 등의 지표와 함께 주목할 만한 부분이다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
