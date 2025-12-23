코코이찌방야X이스타항공 연말 제휴 이벤트 “최애 토핑조합 카레 먹고, 이스타항공 타고 삿포로 가자!”

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

농심이 운영하는 카레 전문점 코코이찌방야가 이스타항공과 함께 연말연시 제휴 이벤트 ”최애 토핑 조합 카레 먹고, 이스타항공 타고 삿포로 가자!”를 진행한다고 밝혔다.이번 이벤트는 코코이찌방야 매장에서 나만의 ‘최애 토핑 조합’으로 카레를 주문하고 개인 SNS에 인증샷을 올리면 참여할 수 있는 프로모션이다. 추첨을 통해 1등에게 이스타항공 인천-삿포로 왕복 항공권(1인 2매)을 지급한다.이벤트 참여 방법은 간단하다. 개인 SNS에 해시태그(#코코최애토핑 #코코이찌방야이스타항공)와 함께 후기 글을 작성하는 방식이다. 다양하고 기발한 토핑 조합이나 샐러드, 콤보 메뉴를 추가할수록 당첨 확률은 높아진다.이벤트 기간은 2025년 12월 24일부터 2026년 1월 23일까지 한 달 동안이다. 당첨자 발표는 이벤트가 끝난 후 1월 30일 코코이찌방야, 농심 인스타그램 이벤트 게시물을 통해 확인할 수 있다.이벤트 경품은 1등 이스타항공 인천-삿포로행 2인 왕복 항공권(1명), 2등 농심 라면 선물세트(10명), 3등 코코이찌방야 식사권(20명)이다.코코이찌방야 관계자는 “올해로 국내 론칭 17주년을 맞은 만큼 고객들의 취향이 더욱 다양해지고, 이색적인 카레 조합을 즐기는 단골 고객도 늘고 있다”며 “이번 이벤트를 통해 토핑과 맵기를 자유롭게 선택하는 코코이찌방야만의 즐거움을 느끼고, 겨울 대표 여행지인 일본 삿포로에서 특별한 경험을 하시길 바란다”고 밝혔다.한편, ‘여기가 제일 맛집’이라는 ‘코코이찌방야’는 1978년 일본 나고야의 첫 점포를 시작으로 전 세계 1400여 개 지점을 보유한 세계 최대 카레 전문점이다. 국내에서는 농심이 운영 및 가맹사업을 총괄하고 있으며 주기적인 일본 본사 직원의 방문으로 위생, 서비스, 메뉴 품질 등을 관리한다.