‘서울~부산 110분’ 차세대 KTX 2031년 시동

시속 370㎞ 핵심기술 국내 개발

세계 두 번째로 빠른 고속열차

2025-12-23 2면

세계에서 두 번째로 빠른 시속 370㎞급 차세대 고속열차가 이르면 2031년 상용화된다. 현재 2시간 17분인 서울~부산 이동시간은 1시간 50분대로 단축돼 전국이 ‘2시간 내 생활권’으로 연결될 전망이다.국토교통부는 국가연구개발사업을 통해 진행한 상업 운행속도 시속 370㎞(설계 최고속도 시속 407㎞)급 차세대 고속열차(EMU-370)의 핵심기술 개발을 마쳤다고 22일 밝혔다.EMU-370은 현재 한국에서 가장 빠른 고속열차인 KTX청룡(시속 320㎞)보다 시속 50㎞, KTX산천(시속 305㎞)보다 시속 65㎞ 더 빠르다. 2027년 투입 예정인 중국의 CR450(시속 400㎞)에 이어 세계에서 두 번째다. 현재 프랑스, 독일, 일본에서 상업 운행하는 고속열차의 속도는 시속 320㎞ 수준이다.