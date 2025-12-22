꿈돌이 ‘케이크’ 출시…하루 20개 주문 생산

방금 들어온 뉴스

꿈돌이 '케이크' 출시…하루 20개 주문 생산

박승기 기자
박승기 기자
입력 2025-12-22 11:16
수정 2025-12-22 11:16
성심당 본점 인근에 2호점 이달 중 개설

이미지 확대
꿈돌이 호두과자 케이크. 대전시 제공
꿈돌이 호두과자 케이크. 대전시 제공


성심당 케이크의 인기를 이어갈 ‘꿈돌이 케이크’가 대전에서 출시됐다.

대전시는 22일 연말을 맞아 대표 캐릭터 먹거리인 꿈돌이 호두과자를 활용한 호두과자 케이크를 예약 주문 방식으로 판매한다고 밝혔다. 꿈돌이 호두과자 케이크는 꿈돌이 호두과자를 케이크 위에 장식으로 배치한, 청년들이 제작 과정에 참여해 맛과 감성을 담아낸 MZ 세대형 디저트다.

꿈돌이 케이크는 하루 20개 소량 생산만 가능해 전날 예약 주문 방식으로 판매된다. 구입처는 대전 중구의 호두과자제작소며 성심당 인근에 2호점을 개설할 예정이다.

지난 8월 출시한 꿈돌이 호두과자는 넉 달 만에 누적 매출 2억 5000만원을 돌파하며 지역 대표 디저트로 자리 잡았고 청년 일자리 창출과 도시마케팅 제고에 기여하고 있다.

이장우 대전시장은 “귀여운 캐릭터와 재미있는 구성에 청년의 감성을 담았다”면서 “청년들이 직접 제작하면서 대량 생산이 어려운 점을 고려해 소량 주문 생산 방식으로 판매할 예정”이라고 말했다.
대전 박승기 기자
