마일리지 통합안 또 퇴짜맞은 대한항공-아시아나

마일리지 통합안 또 퇴짜맞은 대한항공-아시아나

한지은 기자
한지은 기자
입력 2025-12-22 10:30
수정 2025-12-22 10:52
“방안 보완해 1개월 내 재보고”

신규 CI를 적용한 대한항공의 보잉 787-10 항공기. 대한항공 제공
신규 CI를 적용한 대한항공의 보잉 787-10 항공기. 대한항공 제공


공정거래위원회가 대한항공이 제출한 아시아나항공 마일리지 통합 방안을 다시 반려했다. 마일리지 통합 비율의 근거가 미흡하다는 이유로 지난 6월 한 차례 반려한 데 이어 이번에도 퇴짜를 놓은 것이다.

공정위는 마일리지를 이용한 보너스 좌석 및 좌석승급 서비스 공급 관리 방안 등을 보완해 1개월 이내에 다시 보고하라고 대한항공 측에 요구했다고 22일 밝혔다. 이번 결정은 지난 10일 전원회의 결과다.

공정위는 “마일리지 통합 방안이 전국민적 관심 사항인 만큼 국민의 기대와 눈높이에 부합하는 수준으로 마련되어야 한다”며 “이러한 관점에서 통합 방안을 보다 엄밀하고 꼼꼼하게 검토해 궁극적으로 모든 항공 소비자가 만족할 수 있는 방안이 승인될 수 있도록 할 것”이라고 설명했다.

보완 명령은 마일리지 중 소멸하는 부분이 많으니 적극적으로 사용할 수 있는 방안을 마련하라는 취지다. 아시아나항공 마일리지를 대한항공 마일리지로 전환할 때 탑승 마일리지를 1:1로 하는 전환 비율이 문제가 되지는 않은 것으로 전해졌다.

공정위는 “추후 대한항공 측에서 마일리지 통합 방안을 재보고할 경우 심사관의 검토를 거쳐 소비자의 권익이 보다 두텁게 보호되는 방향으로 다시 심의할 예정”이라고 덧붙였다.
세종 한지은 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
