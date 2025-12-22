정윤지 프로, 렉스필 본사 방문…프리미엄 수면 기술력 체험

방금 들어온 뉴스

정윤지 프로, 렉스필 본사 방문…프리미엄 수면 기술력 체험

입력 2025-12-22 09:32
수정 2025-12-22 09:32
이미지 확대
정윤지 프로, 렉스필 본사 방문
정윤지 프로, 렉스필 본사 방문


KLPGA 투어에서 활약 중인 정윤지 프로가 프리미엄 침대 브랜드 렉스필(LEXFEEL) 본사를 방문해 제품 체험과 기술 설명을 받았다. 이번 방문은 렉스필의 수면 설계 기술과 제품 특성을 직접 확인하는 자리로 마련됐다.

정 프로는 렉스필 본사에서 브랜드 소개와 함께 주요 매트리스 라인업을 체험했다. 렉스필 측은 브랜드 개발 방향과 핵심 기술을 설명하고, 대표 기술인 젤스페이서(Gel Spacer) 구조의 설계 원리와 적용 효과를 소개했다. 젤스페이서 시스템은 탄성과 복원력을 기반으로 체압을 분산하고, 수면 중 신체 부담을 줄이도록 설계된 구조를 갖췄다.

정 프로는 제품 체험 이후 실제 선수 사용 사례와 수면 환경이 컨디션 관리에 미치는 영향 등에 대해 의견을 나눴다. 렉스필은 골프 선수들이 안정적인 컨디션을 유지할 수 있도록 매트리스의 하중을 효율적으로 분산하고 몸의 부담을 덜어주는 설계에 집중해 왔다고 밝혔다.

렉스필 관계자는 “이번 방문은 선수의 관점에서 제품과 수면 환경을 점검하는 자리였다”며 “앞으로도 스포츠 선수들이 보다 안정적인 컨디션을 유지할 수 있도록 수면 환경 개선에 집중할 계획”이라고 설명했다.

한편 렉스필은 프로 선수 후원을 비롯해 프리미엄 라이프스타일 고객, 주거·공간 디자인 분야와의 협업을 통해 브랜드 활동을 확장해 나갈 계획이다.
온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
정윤지 프로가 렉스필 본사를 방문한 목적은?
투표
탈모약에 대한 건강보험 적용 어떻게 생각하시나요?
이재명 대통령이 보건복지부 업무보고에서 “탈모는 생존의 문제”라며 보건복지부에 탈모 치료제 건강보험 적용을 검토하라고 지시했다. 대통령의 발언을 계기로 탈모를 질병으로 볼 것인지, 미용의 영역으로 볼 것인지를 둘러싼 논쟁이 정치권과 의료계, 온라인 커뮤니티로 빠르게 확산하고 있다. 당신의 생각은?
1. 건강보험 적용이 돼야한다.
2. 건강보험 적용을 해선 안된다.
관련기사
지난 Poll
