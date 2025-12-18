28대 금융노조 위원장에 윤석구 하나은행 노조위원장 당선

방금 들어온 뉴스

28대 금융노조 위원장에 윤석구 하나은행 노조위원장 당선

박소연 기자
입력 2025-12-18 19:23
수정 2025-12-18 19:23
제28대 전국금융산업노동조합 위원장에 윤석구 후보(현 하나은행지부 위원장)가 당선됐다.

금융노조 중앙선거관리위원회는 16~18일 실시된 ‘2025년 임원선거’ 결과, 윤석구 위원장 후보(양민호 수석부위원장, 박평은 사무총장)가 제28대 위원장으로 선출됐다고 밝혔다.

이번 선거에는 재적 조합원 9만 435명 가운데 6만 6741명이 투표에 참여했다. 윤 당선자는 53.82%(3만 5920표)를 얻어, 46.18%(3만 821표)에 그친 현 위원장 김형선 후보를 제쳤다.

윤 당선자는 지난 2024년 재보궐선거에서 51.88%를 득표해 승리했으나, 선거 기간 중 조합원에게 금품을 제공한 사실이 확인돼 당선이 취소(무효)된 바 있다.

윤 당선자는 주 4.5일제 도입, 실질임금 인상, 정년 연장 등을 공약으로 내세웠다. 차기 금융노조 위원장의 임기는 내년 2월부터 3년이다.
박소연 기자
