[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

삼성전자(005930)가 12월 18일 장 마감 5분 만에 10.95%의 검색비율을 기록해 많은 투자자들의 관심을 받고 있다.삼성전자의 현재가는 107,600원으로 전 거래일 대비 0.28% 하락하며 보합세로 마감했다. 거래량은 19,995,531주를 기록했다.이어 검색비율 2위의 SK하이닉스(000660)는 등락률 0.18%로 약보합 마감했다. 검색비율 3위의 LG에너지솔루션(373220)은 8.90% 하락 마감했다. 검색비율 4위 두산에너빌리티(034020)는 하락률 1.32%를 보였다. 검색비율 5위 삼성에피스홀딩스(0126Z0)는 2.10% 상승하며 강보합으로 마감했다.6위 현대무벡스(319400)는 등락률 9.85%로 큰 폭의 상승을 기록했다. 7위 알지노믹스(476830)는 300.00%의 폭등세로 거래를 마쳤다. 8위 한화오션(042660)은 -4.43%의 등락률로 주가가 하락했다. 9위 에코프로(086520)는 4.74% 하락 마감했다. 10위 알테오젠(196170)은 2.38% 소폭 상승했다.이 밖에도 삼성SDI(006400) ▼6.10%, 한국전력(015760) ▼5.86%, 대성산업(128820) ▲13.23%, 한화갤러리아(452260) ▲6.93%, 클로봇(466100) ▲1.76%, 나라스페이스테크놀로지(478340) ▲14.92%, NAVER(035420) ▼0.22%, 에이비엘바이오(298380) ▲2.47%, 현대차(005380) ▼1.22%, 이노스페이스(462350) ▲15.37% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]