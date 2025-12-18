호반그룹, 당진시 교통약자 주차공간 조성 지원

총 10억원 규모 장애인복지관 주차장 조성 사업 지원

농어촌 교통약자 이동 편의성 증진 등 지역 상생활동 강화

이미지 확대 김선규(오른쪽) 호반그룹 회장과 오성환 당진시장이 18일 충남 당진시청에서 교통약자 주차공간 조성 사업 지원 방안에 대해 논의한 후 기념촬영을 하고 있다.

호반그룹 제공

호반그룹이 농어촌 지역 교통약자 이동 편의 증진에 나서며 지역 상생활동을 강화한다.호반그룹은 충청남도 당진시 ‘교통약자 주차공간 조성 사업’을 지원한다고 18일 밝혔다. 이날 김선규 호반그룹 회장과 오성환 당진시장이 만나 지원 방안에 대해 논의했다.이번 지원 사업을 통해 호반그룹은 당진시 장애인복지관 주변 1322㎡(약 400평) 규모의 토지에 주차장을 조성할 계획이다. 향후 조성될 주차 공간은 농어촌상생기금을 활용해 총 10억원의 예산을 들여 민관 협력으로 진행된다. 호반그룹은 지난 2018년부터 상생협력기금을 조성해 농어촌·지역 사회를 비롯해 협력사와 소상공인 지원 등 다양한 상생활동을 펼쳐왔다.호반그룹과 당진시는 상호 적극 협력해 기금 출연과 조성 공사 관련 심의 등 구체적인 준비 절차를 연내에 조속히 마치고, 내년 5월 주차장 완공을 목표로 사업을 신속하게 추진할 예정이다.주차공간 조성 지원은 당진시 장애인복지관 이용자들이 주차 공간 부족으로 겪는 이동지원 차량 운행 제약 등 불편함을 해소하고, 보다 편리하고 안전하게 복지서비스를 받도록 돕기 위해 추진됐다. 앞으로 조성될 주차장은 복지관 이용 장애인과 가족들의 주차 편의를 대폭 개선하고, 농어촌지역 복지 서비스 접근성을 높일 것으로 기대된다.김 회장은 “농어촌 지역 교통약자 이동 편의성 증진에 기여할 수 있게 되어 매우 뜻깊게 생각한다”며 “장애인복지관 주차장 조성 사업을 통해 장애인과 가족들이 더욱 편리하게 복지 서비스를 이용하고, 삶의 질이 향상될 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다”고 말했다.