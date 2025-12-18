[서울데이터랩]에코프로비엠 5.67% 하락하며 가장 큰 등락폭 기록

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

코스닥 시가총액 상위 종목들이 대체로 엇갈린 흐름을 보이고 있다.한국거래소에 따르면, 시가총액 1위인 알테오젠(196170)은 현재가 427,500원으로 전 거래일 대비 1.54% 상승했다. 시가총액은 228,737억 원이며 외국인비율은 14.04%이다. PER은 182.07배, ROE는 29.52%로 나타나며 거래량은 312,259주를 기록했다. 반면, 시가총액 2위인 에코프로비엠(247540)은 156,400원으로 5.67% 하락했다. 시가총액은 152,961억 원이며 외국인비율은 12.39%를 차지하고 있으며, PER은 4,887.50배, ROE는 -6.26%이다. 거래량은 305,259주로 집계되었다.에코프로(086520)는 4.16% 하락한 99,000원이며, 에이비엘바이오(298380)는 1.65% 상승한 185,100원이다. 레인보우로보틱스(277810)는 3.13% 하락한 433,000원이며, 코오롱티슈진(950160)은 1.25% 상승한 73,000원이다. 리가켐바이오(141080)는 1.78% 하락한 165,600원이며, HLB(028300)는 1.61% 하락한 45,700원을 기록하고 있다. 펩트론(087010)은 3.49% 하락한 235,000원이며, 삼천당제약(000250)은 2.41% 하락한 223,000원이다.한편 시가총액 20위권 종목들은 리노공업(058470) ▼0.83%, 에임드바이오(0009K0) ▼0.45%, 디앤디파마텍(347850) ▲1.56%, 파마리서치(214450) ▼0.27%, 로보티즈(108490) ▼4.16%, 클래시스(214150) ▼1.19%, 보로노이(310210) ▼3.11%, 케어젠(214370) ▼3.76%, 이오테크닉스(039030) ▼1.19%, 휴젤(145020) ▼3.67% 등의 성적을 기록하고 있다.코스닥 상위 종목들의 거래량과 등락률은 종목별로 차이를 보인다. 외국인비율과 재무 지표를 고려할 때, 일부 종목은 수급 및 재무 상태에서 어려움을 겪고 있는 반면, 상대적으로 견조한 모습을 보이는 종목도 관찰된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]