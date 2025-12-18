[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 한화갤러리아 거래대금 2천 4백억 돌파

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.18일 한국거래소에 따르면, 한화갤러리아(452260)가 1억 4천 5백만주 이상 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지했다. 현재 주가는 1,711원이며, 시가총액의 7.52%에 해당하는 거래대금이 집중되며 18.57% 상승하고 있다. PER -9.51, ROE -2.31로, 재무 지표는 부진하나 거래의 활발함이 주목할 만하다. 동양(001520)는 61,395,152주의 거래량으로 20.22%의 상승을 기록, 거래대금은 시가총액의 2.47%에 해당한다. PER -3.01, ROE -9.94로 보여지며, 역시 재무 상태는 불안정하다.삼성전자(005930)는 12,371,177주의 거래량을 기록하며 현재 105,900원, -1.85%의 하락세를 보인다. 반면, 상한가를 기록한 삼화페인트(000390)는 9,728,546주의 거래량과 함께 현재 7,930원이다. 메타랩스(090370)는 10,898,676주의 거래량으로 2,235원, 10.37%의 상승을 보이고 있다. 이 외에도 한국ANKOR유전(152550)는 7,727,833주와 2.84%, 미래에셋증권(006800)는 7,606,983주와 7.33% 상승 중이다. 티엠씨(217590)와 대원전선(006340)는 각각 3,349,324주와 2.36%, 3,084,788주와 -5.05%의 등락을 나타내고 있다. 마지막으로 한국전력(015760)는 3,084,615주의 거래량과 -5.08%의 하락세를 기록하고 있다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 계양전기(012200) ▲29.94%, 에이프로젠(007460) ▼2.35%, 대성산업(128820) ▲1.63%, 두산에너빌리티(034020) ▼2.19%, SK하이닉스(000660) ▲0.18%, 삼성중공업(010140) ▼3.07%, 한온시스템(018880) ▼3.50%, 태림포장(011280) ▼1.79%, 현대약품(004310) ▼8.51%, 삼성전자우(005935) ▼2.56% 등의 성적을 기록했다.주목할 만한 종목으로는 상승률이 높은 삼화페인트와 동양가 있다. 이들은 각각 상한가와 20.22%의 상승을 기록하며 대규모 거래량을 동반한 급격한 주가 변동을 보인다. 하락률이 높은 종목으로는 삼성전자우와 대원전선가 있으며, 각각 -8.51%와 -5.05% 하락하며 시장에서 매도세가 강하게 나타나고 있다.전체적으로 코스피 시장은 다양한 종목들이 상승과 하락을 반복하며 변동성을 보이고 있다. 특히 일부 종목은 재무 상태와 관계없이 거래량의 증가와 함께 급등세를 보이며, 투자자들의 집중적인 관심을 받고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]