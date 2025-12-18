[서울데이터랩]LG에너지솔루션 -7.76% 하락세 기록하며 주목받아

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

코스피 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.18일 오후 12시 20분 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위 삼성전자(005930)는 현재가 105,900원으로 전 거래일 대비 1.85% 하락하며 주춤하고 있다. 시가총액은 6,268,897억원에 달하며, 외국인비율은 52.12%로 안정적이다. PER은 21.99배, ROE는 9.03%로, 재무 상태는 양호한 편이다. 반도체 대장주 SK하이닉스(000660)는 553,000원으로 0.36% 상승하며 거래량은 1,787,324주로 나타나고 있다. 외국인비율은 53.34%이며, PER은 11.28배, ROE는 31.06%로 재무 지표는 긍정적이다.LG에너지솔루션(373220) -7.76%, 삼성바이오로직스(207940) -0.11%, 삼성전자우(005935) -2.38%, 현대차(005380) -1.92%, HD현대중공업(329180) -3.28%, 두산에너빌리티(034020) -2.25%, KB금융(105560) -0.72%, 기아(000270) -1.56%한편 시가총액 20위권 종목들은 한화에어로스페이스(012450) ▼2.76%, 셀트리온(068270) ▼1.35%, 삼성물산(028260) ▼1.44%, SK스퀘어(402340) ▲1.77%, 신한지주(055550) ▼0.26%, NAVER(035420) ▼0.22%, 한화오션(042660) ▼4.06%, 현대모비스(012330) ▼3.18%, 한국전력(015760) ▼5.08%, 삼성생명(032830) ▼1.37% 등의 성적을 기록하고 있다.코스피 주요 종목들은 외국인비율과 거래량을 바탕으로 활발한 거래를 이어가고 있으며, 일부 종목은 하락세를 보이고 있다. 특히 LG에너지솔루션은 큰 하락폭을 기록하며 투자자들의 주의가 요구되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]