[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

오늘(12월 18일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 15.00%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 106,900원으로 전 거래일 대비 0.93% 하락하며 보합권에 머물고 있다. 거래량은 1,405,985주를 기록했다.이어 SK하이닉스(000660)가 검색비율 2위를 기록하며 0.54%의 하락세를 보이고 있다. 검색비율 3위의 LG에너지솔루션(373220)은 6.38% 하락하며 부진한 출발을 보이고 있다. 검색비율 4위 알지노믹스(476830)는 개장 초반부터 300.00%의 상승률로 상한가에 도달했다. 검색비율 5위 NAVER(035420)는 1.95% 하락하며 주가가 다소 떨어지고 있다.6위 두산에너빌리티(034020)는 등락률 -2.91%로 하락세를 보이고 있다. 7위 펩트론(087010)은 -2.67%의 등락률로 주가가 하락 중이다. 8위 한화오션(042660)은 2.86%의 하락세를 보이고 있다. 9위 삼성SDI(006400)는 3.73% 하락하며 주가가 하락하고 있다. 10위 현대차(005380)는 하락률 1.22%로 주가가 소폭 하락하고 있다.이 밖에도 삼성에피스홀딩스(0126Z0) ▲3.53%, 에스피지(058610) ▲0.56%, 에이비엘바이오(298380) ▲1.15%, 동양고속(084670) 보합, 에코프로(086520) ▼2.81%, 삼성중공업(010140) ▼2.25%, 에코프로비엠(247540) ▼5.07%, 포스코퓨처엠(003670) ▼4.75%, 대성산업(128820) ▼3.93%, 알테오젠(196170) ▼1.43% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]