[서울데이터랩]뉴욕 증시 하락세; 빅테크 TOP7 소폭 하락

17일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 전반적으로 하락세를 보였다. 대부분의 종목이 하락하며 시장의 불확실성이 반영된 모습을 보였다.엔비디아(NVDA)는 -3.82% 하락하며 170.94달러에 거래를 마쳤다. 애플(AAPL)은 -1.01% 하락한 271.84달러로 마감했으며 마이크로소프트(MSFT)는 -0.06%의 보합세로 476.12달러에 거래가 종료됐다.아마존닷컴은 -0.58% 하락한 221.27달러를 기록했다. 알파벳 Class A는 -3.21% 하락한 296.72달러를 기록했으며, 알파벳 Class C도 -3.14% 하락하여 298.06달러에 거래됐다. 메타는 -1.16% 하락한 649.50달러로 마감했다.금일 가장 많이 거래된 종목은 테슬라로, 거래량은 103,185,470주, 거래대금은 494억 달러로 약 72조 9,983억원에 달했다. 테슬라의 시가총액 대비 거래대금 비중은 약 3.18%를 기록했다. 다음으로 엔비디아는 211,546,355주의 거래량과 364억 달러, 약 53조 8,328억원의 거래대금을 기록하며 시가총액 대비 거래대금 비중이 8.76%였다. 애플은 거래량 46,065,761주, 거래대금 126억 달러로 약 18조 5,935억원을 기록하여 시가총액 대비 거래대금 비중이 3.14%에 해당했다.