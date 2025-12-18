[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

방금 들어온 뉴스

정연호 기자
입력 2025-12-18 08:25
17일(현지시간) 미국 주요 증시 지수들이 혼조세를 보였다. 다우존스 지수는 소폭 내렸으며, 나스닥 종합지수와 S&P 500 지수는 비교적 큰 폭으로 하락했다. 반면, VIX 지수는 상승세를 보였다.

다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 47,885.97로 마감하며 전일 대비 228.29포인트 하락(-0.47%)했다. 하루 거래량은 528,734천주를 기록했으며, 시작가는 48,128.05, 최고가는 48,387.33, 최저가는 47,856.79였다.

나스닥 종합지수는 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 22,693.32로 마감하며 전일 대비 418.14포인트 하락(-1.81%)했다. 거래량은 1,676,424천주로 집계됐고, 시작가는 23,135.61, 최고가는 23,159.20, 최저가는 22,692.00이었다. S&P 500 지수는 뉴욕 거래소에서 6,721.43으로 마감하며 전일 대비 78.83포인트 하락(-1.16%)했다. 하루 거래량은 3,361,143천주로, 시작가는 6,802.88, 최고가는 6,812.26, 최저가는 6,720.43이었다.

다우운송지수는 17,371.42로 마감하며 전일 대비 90.74포인트 내림(-0.52%)을 보이며 보합세였다. 나스닥 100 지수는 24,647.61로 전일 대비 485.33포인트 하락(-1.93%)했다. 필라델피아 반도체 지수는 6,695.31로 마감하며 전일 대비 263.13포인트 하락(-3.78%)했다.

반면, VIX 지수는 17.44로 전일 대비 0.96포인트 상승(5.83%)했다. VIX 지수가 20 미만인 현재의 수치는 시장이 비교적 안정적임을 나타낸다.
정연호 기자
