이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
이부진 위원장·김대현 2차관, 코리아 그랜드 세일 점검
이부진(왼쪽) 한국방문의해위원회 위원장 겸 호텔신라 사장과 김대현 문화체육관광부 2차관이 17일 서울 중구 명동 에잇세컨즈 명동점을 찾아 ‘2026 코리아 그랜드 세일’ 현장을 점검하고 있다. 코리아 그랜드 세일은 2011년부터 매년 열리는 국내 대표 쇼핑관광 축제로 올해는 총 1750개 기업이 참여해 역대 최대 규모로 치러진다. 이날부터 내년 2월 22일까지 68일간 진행된다.
뉴스1
뉴스1
이부진(왼쪽) 한국방문의해위원회 위원장 겸 호텔신라 사장과 김대현 문화체육관광부 2차관이 17일 서울 중구 명동 에잇세컨즈 명동점을 찾아 ‘2026 코리아 그랜드 세일’ 현장을 점검하고 있다. 코리아 그랜드 세일은 2011년부터 매년 열리는 국내 대표 쇼핑관광 축제로 올해는 총 1750개 기업이 참여해 역대 최대 규모로 치러진다. 이날부터 내년 2월 22일까지 68일간 진행된다.
뉴스1
2025-12-18 14면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
2026 코리아 그랜드 세일에 참여한 총 기업 수는?