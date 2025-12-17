[포토] 물 마시는 로저스 쿠팡 대표이사

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

해롤드 로저스 쿠팡 대표이사는 17일 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 청문회에 출석해 “국민 여러분께 심려와 우려를 끼쳐드려 깊이 사과드린다. 상황을 굉장히 심각하게 받아들이고 있다”며 “현재 여러 규제 기관과 긴밀하게 협력하며 개인정보 유출 사태를 해결하는 데 집중하고 있다”면서 “내부적으로 책임 있는 보상안을 검토 중으로, 소비자들에게 끼친 우려나 불편을 해소하기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.그는 이재명 대통령이 최근 쿠팡 사태를 질타한 점에 대해서도 “이 대통령이 말한 내용을 잘 인지하고 있다”며 “쿠팡은 이 상황에 요구되는 모든 내용에 다 부응해 잘 대처하겠다”고 말했다.로저스 대표는 유출 정보에 대해 “이번 사건에서 유출된 정보 중 가장 민감하다고 할 수 있는 결제 정보, 로그인 정보는 포함되지 않았다”며 “이는 지난 18개월간 발생한 다른 정보 유출 사고들과 비교했을 때 그 범위가 적은 것”이라고 설명했다.그러면서 개인정보 유출 피의자로 지목된 전직 직원에 대해 “해당 직원의 퇴사 시 모든 권한을 회수했지만, 그가 정보를 탈취해 한국 국민들에게 피해를 주는 결과에 이르렀다”고 밝혔다.브렛 매티스 쿠팡 정보보호최고책임자(CISO)는 “해당 직원은 재직 중에 자신에게 맡겨진 키를 탈취한 것”이라며 “퇴사 시 이 직원에 대한 접근이 전부 차단됐지만, 그럼에도 본인이 탈취한 키를 사용해 접근 토큰을 생성한 것”이라고 설명했다.로저스 대표는 “서명 키를 완전히 폐기해 더 이상 활동을 할 수 없도록 만들었다”면서 “현재 경찰과 긴밀히 협력해 그의 신병을 확보하기 위해 노력하고 있고 적절한 처벌이 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.그는 이번 사건을 미국 증권거래위원회(SEC)에 정식 보고를 미뤘다는 지적에 대해선 “미국의 개인정보법 아래에선 현재 유출된 데이터 유형의 경우 민감성을 고려해 신고를 해야 되는 것이 아니다”라고 답했다.로저스 대표는 “이런 유형의 정보는 미국 개인정보법상 신고 의무가 있는 사고가 아니라 저희가 공시할 의무는 없었다”면서도 “이번 이슈가 지속적으로 관심을 받고 있는 상황이기에 이를 감안해 오늘 SEC에 이 내용에 대한 공시를 진행했다”고 밝혔다.대만 쿠팡에서 글로벌 기준에 부합하는 패스키 기술을 운용하는 것에 대해 매티스 CISO는 “내년 상반기 중 한국 시장에도 도입할 것”이라고 밝혔다.한편 여야는 김범석 쿠팡 Inc 의장의 불출석을 두고는 한목소리로 강하게 비판했다.최민희 과방위 위원장은 “법과 절차에 따라 끝까지 책임을 묻는 한편 필요하면 법을 만들어서라도 끝까지 책임을 묻겠다”며 “이번 청문회가 끝나는 즉시 국정조사 절차에 돌입할 것”이라고 강조했다.국회는 불출석한 김 의장을 비롯해 박대준 전 대표, 강한승 전 총괄에 대해서도 고발을 의결하기로 했다.아울러 박 전 대표에 대해서는 여야 간사에 동행명령 관련 협의에 나설 것을 요청했다. 다만 박 전 대표가 해외에 체류 중이라는 제보가 나와 관련 부처를 통해 출입국 기록도 확인하기로 했다.