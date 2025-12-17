행운의 2200명 주인공은?… “그랜드 하얏트호텔 1박 숙박권 잡아라”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

행운의 2200명 주인공은?… “그랜드 하얏트호텔 1박 숙박권 잡아라”

강동삼 기자
강동삼 기자
입력 2025-12-17 16:32
수정 2025-12-17 16:32
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

개관 5주년 기념 도민 초청 행사
그랜드키친 뷔페 저녁 2인 식사권
포차 20만 원 상당 식사권도 제공

이미지 확대
제주 드림타워 복합리조트가 개관 5주년을 맞아 역대 최대 규모의 제주 도민 초청 행사를 진행한다. 롯데관광개발 제공
제주 드림타워 복합리조트가 개관 5주년을 맞아 역대 최대 규모의 제주 도민 초청 행사를 진행한다. 롯데관광개발 제공


제주 드림타워 복합리조트가 개관 5주년을 맞아 역대 최대 규모의 제주 도민 초청 행사를 진행한다.

롯데관광개발은 개관일인 18일부터 31일까지 응모 이벤트를 통해 제주 도민 2200명을 초청한다고 17일 밝혔다.

제주 드림타워는 2020년 12월 개장 이후 지금까지 총 5차례에 걸쳐 4130명의 도민을 초청해왔다.

이벤트 참여를 희망하는 도민은 제주 드림타워 공식 홈페이지에 축하 메시지 또는 이용 후기를 남기면 되며, 당첨자는 추첨을 통해 내년 1월 7일 개별 통보된다.

당첨자에게는 ▲그랜드 하얏트 제주 호텔 1박 숙박권(500명) ▲그랜드키친 뷔페 저녁 2인 식사권(600명) ▲포차 20만 원 상당 식사권(1000명) 등이 제공된다. 이와 함께 제주특별자치도장애인총연합회 추천을 받아 장애인 가족 100명에게도 뷔페 식사가 지원될 예정이다.



롯데관광개발 관계자는 “제주 도민의 성원 덕분에 개관 5주년을 맞았다”며 “앞으로도 ESG 경영을 바탕으로 지역사회와 상생하는 사회공헌 활동을 이어가겠다”고 밝혔다.
제주 강동삼 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
제주 드림타워가 이번 5주년 기념으로 초청하는 도민 수는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
유튜브 구독료 얼마가 적당하다고 생각하나요?
구글이 유튜브 동영상만 광고 없이 볼 수 있는 ‘프리미엄 라이트'요금제를 이르면 연내 한국에 출시한다. 기존 동영상과 뮤직을 결합한 프리미엄 상품은 1만 4900원이었지만 동영상 단독 라이트 상품은 8500원(안드로이드 기준)과 1만 900원(iOS 기준)에 출시하기로 했다. 여러분이 생각하는 적절한 유튜브 구독료는 어느 정도인가요?
1. 5000원 이하
2. 5000원 - 1만원
3. 1만원 - 2만원
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로