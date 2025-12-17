골프·온천 동시에 즐기는 日 여행… 가고시마 주목

이미지 확대 가고시마 사츠마골프&온천리조트. 쇼골프 제공 닫기 이미지 확대 보기 가고시마 사츠마골프&온천리조트. 쇼골프 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

일본 여행에서 온천이 숙소 선택의 핵심 요소로 자리 잡으며, 최근에는 휴식을 넘어 신체 회복과 컨디션 관리까지 아우르는 콘텐츠로 주목받고 있다. 이런 흐름 속에 규슈 지역, 특히 가고시마가 대표적인 온천 여행지로 눈길을 끈다.활화산 지대에 자리한 가고시마는 사쿠라지마 화산을 중심으로 미네랄 성분이 풍부한 천연 온천 환경을 갖춰 피로 해소와 혈액 순환에 도움이 되는 지역으로 알려져 있다. 장거리 이동이나 야외 활동 후 회복을 중시하는 여행 수요와 맞물리며 관광·휴양지로서 존재감을 키우고 있다.이 같은 변화는 골프 여행에서도 나타난다. 겨울철이나 연속 라운딩 일정에서는 경기 이후의 회복 환경이 중요한 선택 기준으로 떠오르고 있다. 가고시마의 사츠마골프&온천리조트는 골프 코스와 숙소, 천연 노천 온천을 단지 내에 갖춰 라운딩 후 곧바로 휴식이 가능한 점에서 차별화된다.여행업계는 일본 여행 트렌드를 ‘목적이 분명한 체류형 여행’으로 분석하며, 골프와 온천을 동시에 충족하는 가고시마가 새로운 대안으로 주목받고 있다고 평가하고 있다.