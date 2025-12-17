[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

삼성전자(005930)가 12월 17일 장 마감 5분 만에 9.59%의 검색비율을 기록해 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 107,900원으로 전 거래일 대비 4.96% 상승하며 거래를 마쳤다. 거래량은 22,101,932주를 기록했다.이어 검색비율 2위의 SK하이닉스(000660)는 상승률 3.96%로 상승 마감했다. 검색비율 3위의 나라스페이스테크놀로지(478340)는 64.55% 급등 마감했다. 검색비율 4위 두산에너빌리티(034020)는 하락률 2.33%로 하락했다. 검색비율 5위 대성산업(128820)은 29.89% 상승하며 상한가로 마감했다.6위 메지온(140410)은 등락률 -8.97%로 하락을 기록했다. 7위 삼성에피스홀딩스(0126Z0)는 -6.46%의 등락률로 주가가 하락했다. 8위 동양고속(084670)은 29.96%의 상한가로 거래를 마쳤다. 9위 NAVER(035420)는 -0.22%의 소폭 하락으로 마감했다. 10위 에코프로(086520)는 1.97% 상승했다.이 밖에도 에스피지(058610) ▼12.58%, 쿼드메디슨(464490) ▲21.23%, 한화오션(042660) ▼0.37%, 원익홀딩스(030530) ▼7.53%, 아크릴(0007C0) ▼29.10%, 에이비엘바이오(298380) ▼4.36%, 현대차(005380) ▲0.00%, 로보티즈(108490) ▼5.15%, 에임드바이오(0009K0) ▼7.46%, 로킷헬스케어(376900) ▼11.79% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]