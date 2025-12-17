금값 사상 최고인데…‘돈나무 언니’ 대폭락 경고한 이유는

이미지 확대 캐시 우드 아크인베스트먼트먼트 최고경영자(CEO). 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 캐시 우드 아크인베스트먼트먼트 최고경영자(CEO). 로이터 연합뉴스

국내에서 ‘돈나무 언니’로 불리는 캐시 우드 아크인베스트먼트 최고경영자(CEO)가 금값의 대폭락 가능성을 시사했다. 그는 장기적으로는 비트코인이 금보다 더 나은 성과를 낼 것이라고 전망했다.미국 경제매체 더스트리트에 따르면 우드 CEO는 최근 아크 인베스트 팟캐스트에서 “시중 통화량(M2) 대비 금 보유량이 대공황을 제외하면 역사상 최고 수준”이라고 진단했다.실제로 2025년 기준 시중 통화량(M2) 대비 금 시가총액 비율은 125%로, 대공황기(171%)를 제외하면 1980년(125%)과 같은 수준이다. 이는 화폐 가치에 비해 금값이 크게 상승했음을 의미한다.우드는 “많은 투자자가 코로나19 시기 유동성 급증에 따른 인플레이션에 대비해 금을 매수하고 있다”면서도 “역사적으로 인플레이션 우려가 사라질 때마다 금값은 급락해왔다”고 지적했다.그는 추가적인 금리 인상이 아닌 실질 성장과 생산성 확대가 물가 압력을 낮출 것이라고 내다봤다. 우드는 “1980년 금값은 온스당 850달러로 정점을 찍은 뒤 5년 동안 67% 하락했다”며 “레이거노믹스가 효과를 내면서 투자자들의 관심이 주식시장과 채권시장으로 이동했기 때문”이라고 설명했다.이어 “특히 도널드 트럼프 행정부의 감세 정책을 고려하면 당시보다 더 강력한, 이른바 ‘스테로이드를 맞은 레이거노믹스’가 될 수 있다”며 “앞으로 4~5년 안에 이런 변화가 나타나도 놀랍지 않다”고 말했다. 그러면서 비트코인이 장기적으로 금보다 더 나은 성과를 낼 것이라고 덧붙였다.