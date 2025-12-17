백조씽크, ‘2025 대한민국 디지털 광고 대상’ 수상 영예

이미지 확대 이미지=백조씽크 제공 닫기 이미지 확대 보기 이미지=백조씽크 제공

백조씽크가 ‘2025 대한민국 디지털 광고 대상(KODAF)’에서 SNS 마케팅 부문 동상을 수상했다.대한민국 디지털 광고 대상은 한국디지털광고협회가 주관하고 문화체육관광부가 후원하는 국내 최대 규모 디지털 광고 시상식이다. 협회는 그해 광고·PR 메시지의 효과적인 확산에 이바지한 기업, 기관, 개인을 선정하여 부문별 상을 수여한다.올해 SNS 마케팅 부문 수상작으로 선정된 백조씽크 콘텐츠는 ‘씽크 유니버스(시리즈)’와 ‘씽크 인사이트(시리즈)’ 두 가지다. ‘씽크 유니버스’는 제품 소구점(USP)과 시즌 이슈를 미니어처 비주얼로 시각화한 감성 콘텐츠 시리즈로, 씽크볼 기능에 대한 새로운 시각을 제시한 기획력으로 높이 평가받았다.브랜드 스토리텔링 시리즈인 ‘씽크 인사이트’는 백조씽크의 시선을 담아 기술, 디자인, 감성을 균형 있게 보여줌으로써 브랜드 철학과 품격을 감각적으로 제시해 고객 관심을 끌어냈다.콘텐츠 공개 이후 반응도 뜨거웠다. 누적 조회수 20만 3000회, 채널 팔로워 수는 1만 1000명으로 크게 성장했으며, 기능 중심 산업군에서 보기 드문 브랜딩 콘텐츠로 감성과 기술이 공존하는 브랜드라는 새로운 인식을 구축했다.백조씽크 관계자는 “이번 수상은 단순히 정보를 소비하는 것이 아닌 업계 최초로 브랜드 세계관을 경험하는 감성적 브랜드 커뮤니케이션 구조를 구축한 시도가 의미 있게 평가받은 결과라고 생각한다”고 밝히며 “앞으로도 디지털 크리에이티브와 브랜드 철학을 바탕으로, 고객이 공감할 수 있는 새로운 경험을 지속적으로 만들어가겠다”고 전했다.