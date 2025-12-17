세종대, 박물관 소장품 활용한 ‘박물관 굿즈’ 키링 출시

방금 들어온 뉴스

세종대, 박물관 소장품 활용한 ‘박물관 굿즈’ 키링 출시

주현진 기자
주현진 기자
입력 2025-12-17 14:03
수정 2025-12-17 14:03
이미지 확대
'박물관 굿즈' 키링 2종. 세종대 제공
‘박물관 굿즈’ 키링 2종. 세종대 제공


세종대학교가 박물관 소장품을 활용한 ‘박물관 굿즈(Goods)’를 출시했다고 17일 밝혔다.

박물관 굿즈는 세종대 박물관이 소장한 곤룡포(袞龍袍)와 황후 적의(翟衣)를 모티브로 한 키링(열쇠고리) 2종이다.

곤룡포는 대한제국 고종 황제가 실제 착용했던 유물로 현존하는 유일한 황제 복식이며, 적의는 순종 황제의 비인 순정효황후가 입었던 대례복이다. 두 유물 모두 국가민속문화유산으로 지정됐다.

곤룡포와 적의의 용문보에는 해와 달, 용 문양이 금실로 정교하게 수놓아져 있으며 오복과 권위, 입신양명, 벽사의 의미가 담겨 있다. 세종대는 이런 상징성을 키링 디자인에 반영해 일상에서 한국 전통문화 가치를 경험할 수 있도록 했다.

박물관 굿즈는 세종대 군자관 구내 서점 내 기념품 숍에서 판매된다.
주현진 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로